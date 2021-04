Van den Brom pakt met Croky Cup eerste hoofdprijs als trainer van Genk

Zondag, 25 april 2021 om 22:36 • Chris Meijer • Laatste update: 23:27

John van den Brom heeft zijn eerste hoofdprijs met KRC Genk gepakt. De ploeg van de Nederlandse oefenmeester was in de finale van de Beker van België, die officieel de Croky Cup heet, met 1-2 te sterk voor Standard Luik, door doelpunten van Junya Ito en Théo Bongonda in de tweede helft. De bekerwinst betekent voor Van den Brom zijn vierde prijs tijdens zijn trainersloopbaan, nadat hij eerder met Anderlecht landskampioen werd en twee keer de supercup won.

Ondanks de bij vlagen wisselvallige prestaties, plaatste Genk zich als nummer vier van de reguliere competitie voor de kampioensronde van de Jupiler Pro League met Club Brugge, Antwerp en Anderlecht. De ploeg van Van den Brom kent tevens een succesvolle bekercampagne, daar de finale bereikt werd door af te rekenen met achtereenvolgens Thes Sport, STVV, KV Mechelen en Anderlecht. Opponent Standard rekende op weg naar de eindstrijd in het Koning Boudewijnstadion van Brussel af met onder meer Club Brugge, maar ontsnapte al vroeg in het duel aan een tegendoelpunt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kristian Thorstvedt raakte na drie minuten spelen al de paal. Na de vermakelijke eerste minuten ontspon zich een voorzichtige wedstrijd, met kleine speldenprikjes over en weer. Genk was de meest gevaarlijke ploeg en kreeg kleine mogelijkheden, via onder meer Bryan Heynen. Het duurde tot kort na de rust voor de ban gebroken werd. Bongonda bracht Ito in stelling. De Japanner bleef in het strafschopgebied erg koel en verschalkte doelman Arnaud Bodart door de bal in de verre hoek te plaatsen.

Na de openingstreffer bleef Genk de baas in Brussel, waardoor de 0-2 meer in de lucht hing dan een gelijkmaker. Pogingen van Heynen en Thorstvedt leverden nog geen tweede treffer van de avond op. Aan de andere kant liet Jackson Muleka zich zien, maar zijn poging ging niet op doel. Met nog tien minuten op de klok besliste Bongonda de eindstrijd door de marge te verdubbelen. Muleka bracht de spanning nog terug met de aansluitingstreffer, maar de ploeg van Van den Brom hield in de slotfase stand mede doordat Moussa Sissako in blessuretijd nog moest vertrekken met een rode kaart. Genk pakte daarmee voor het eerst sinds 2013 en voor de vijfde keer in de clubhistorie de Belgische beker.