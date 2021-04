Fenerbahçe houdt de titelstrijd ongemeen spannend na benauwde zege

Zondag, 25 april 2021 om 21:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:08

Fenerbahçe heeft zondagavond een zwaarbevochten zege geboekt in de Süper Lig. In eigen huis had de ploeg van trainer Emre Belözoglu veel moeite met Kasimpasa, dat uiteindelijk met 3-2 verslagen werd. Aan de stand in de top drie veranderde er in 35ste speelronde overigens niets: Besiktas blijft koploper met 75 punten, Fenerbahçe behoudt tweede positie met 72 punten en Galatasaray (69) staat derde.

Vanaf het eerste fluitsignaal liet de thuisploeg zien dat men niets aan het toeval over wilde laten. Nadat er eerst een schot van Ozan Tufan in de kiem smoorde, vond Fenerbahçe na een kwartier spelen alsnog de verdiende openingstreffer. Caner Erkin bereikte met een voorzet vanaf de rechterkant Enner Valencia, die net voordat doelman Ertugrul Taskiran kon wegboksen binnenknikte: 1-0. Zes minuten later nivelleerde Kasimpasa op onverwachte wijze de stand.

Na een terugspeelbal van Serdar Aziz ging Harun Tekin gruwelijk in de fout. De sluitpost speelde op ongelukkige wijze de doorjagende Haris Hajradinovic in de voeten aan, waarna de aanvallende middenvelder het cadeau koelbloedig uitpakte: 1-1. De pijnlijke mispeer werd pas zes minuten voor rust onschadelijk gemaakt. Mert Hakan Yandas bediende met een voorzet vanaf de linkerkant Attila Szalai, die de bal met het hoofd verlengde en in de verre hoek doel trof: 2-1.

Op slag van rust verdubbelde Fenerbahçe de voordelige marge. Na een overtreding in de zestien van Oussama Haddadi op Valencia besloot scheidsrechter Firat Aydinus de bal op de stip te leggen. Het slachtoffer nam zelf de strafschop en schoot door het midden de 3-1 binnen. Na rust hoopte ook Kasimpasa een penalty te krijgen na een ogenschijnlijke overtreding van Szalai op Isaac Thelin. De dienstdoende arbiter wuifde het appel weg en de videoscheidsrechter greep niet in.

Na een klein uur spelen ontbrak het bij de bezoekers op zoek naar de aansluitingstreffer wederom aan fortuin. Derrick Luckassen hoopte met een diagonale schuiver de 3-2 op het scorebord te zetten, maar stond een teenlengte buitenspel toen hij de bal ontving: doelpunt afgekeurd. Ruim tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd scoorde Kasimpasa alsnog. Tekin haalde na wild uitkomen Hajradinovic onderuit, waarna Aydinus resoluut naar de stip wees. Hajradinovic schoot vervolgens overtuigend de 3-2 binnen, maar de gelijkmaker werd niet meer gevonden.