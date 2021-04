Driessen: 'Dit betekent dat Berghuis ook de wedstrijd tegen Ajax gaat missen’

Zondag, 25 april 2021 om 21:34 • Yanick Vos • Laatste update: 22:05

Feyenoord zal het volgens Valentijn Driessen over twee weken zonder aanvoerder Steven Berghuis moeten doen in de thuiswedstrijd tegen Ajax. De buitenspeler kreeg zondag in het duel met Vitesse (0-0) een directe rode kaart vanwege een overtreding op Maximilian Wittek. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf kan Berghuis rekenen op zeker twee of drie wedstrijden schorsing. Marco van Basten en Dirk Kuyt houden ook rekening met een schorsing van ‘meerdere wedstrijden’.

Met nog een kwartier op de klok haalde Berghuis van achteren Wittek neer met een trap op de kuit van de Vitesse-back. “Hij heeft al plek in de halve finale van de KNVB Beker verknald door een rode kaart”, doelt Driessen op zijn rode kaart in de kwartfinale van het bekertoernooi tegen sc Heerenveen. Berghuis kreeg zijn tweede gele kaart bij een 1-3 voorsprong en zag vanaf de tribune hoe zijn tien ploeggenoten met 4-3 ten onder gingen. “En nu opnieuw. Ik denk dat Vitesse deze vierde plaats niet meer zal weggeven. Ze hadden moeten verliezen, dan was Feyenoord er nog overheen gegaan. Maar hij kreeg wéér een rode kaart. Daarna was het over voor Feyenoord", aldus Driessen in een video op de website van de krant.

Dick Advocaat over de rode kaart van Steven Berghuis ?? "Ik zal ook wel dit soort slidings gemaakt hebben, maar Ronald en Perez zeker niet" pic.twitter.com/0hU6Xemx1W — ESPN NL (@ESPNnl) April 25, 2021

Driessen zag dat Feyenoord tegen elf man van Vitesse al ‘heel veel moeite had’ om een vuist te maken. “Dit doet ze weer de das om. Dit gaat betekenen dat Berghuis ook de wedstrijd tegen Ajax gaat missen. Want hier krijgt hij minimaal twee wedstrijden voor, want hij schopte gewoon iemand van achteren neer.” Feyenoord gaat volgend weekend op bezoek bij ADO Den Haag, waarna op zondag 9 mei Ajax op bezoek komt. “Teun Koopmeiners kreeg eerder rood tegen Willem II en werd maar voor één wedstrijd geschorst, dus die kon spelen vandaag tegen Ajax (2-0, red.). Maar dit is een overtredinging van minimaal twee, drie wedstrijden.”

Driessen denkt te weten hoe het komt dat Berghuis de tackle op Wittek inzette. “Kortsluiting. Het kan niet anders zijn dan kortsluiting. Op Feyenoord TV gaf hij samen met zijn vader in een interview aan dat hij af en toe over het randje gaat. Hij begrijpt dat het niet kan. Hij begrijpt dat hij als aanvoerder op een normale manier het voortouw moet nemen. Maar af en toe is er ineens een draadje dat los schiet. Dan krijg je zo’n actie. Het was helemaal nergens voor nodig. Ik denk dat het in het karakter van Steven Berghuis zit en dat gaat niemand eruit krijgen", besluit Driessen over de captain van de nummer vijf van de Eredivisie.

Ook bij Rondo rekenen Van Basten en Kuyt erop dat Berghuis voor meerdere wedstrijden geschorst gaat worden. “Ik vind het heel slecht. Hij is aanvoerder! Wat is dit gedrag voor een aanvoerder?”, aldus Van Basten. “Ik vind het echt heel slecht. Dit soort reacties heeft hij de afgelopen jaren constant gehad. Hij leert er niet van. Twijfelachtig vind ik dat, hoor.” Volgens Khalid Boulahrouz is het ‘gewoon hoe hij is’. “Moet je het accepteren dan?”, vraagt Van Basten zich af. “Nee, maar misschien moet je je gaan afvragen of hij wel op de juiste plek zit. Als je zo vaak van die aanvallen krijgt dat je geïrriteerd bent of wat dan ook...”

Kuyt zag dat Berghuis bezig was aan een sterke serie sinds de interlandperiode met het Nederlands elftal. “Het is zo jammer dat hem dit weer overkomt. Hij was de laatste weken heel goed bezig. Alleen Steven Berghuis, ik heb met hem gespeeld, heeft een bepaalde grilligheid. En die grilligheid heeft hij ook nodig om tot die prestaties te komen. Alleen moet dit eruit. Op de een of andere manier lukt hem dat niet.” Van Basten geeft aan dat hij het raar vindt dat Berghuis het niet kan leren om dergelijke overtredingen uit zijn spel te halen. “Hij gaat over de grens heen. Dat is niet goed", aldus de oud-international.