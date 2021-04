‘Dan moet je als Hakim Ziyech zeggen: ‘Weet je wat? Ik moet pleite’’

Zondag, 25 april 2021 om 21:17 • Chris Meijer

Marco van Basten vindt dat Hakim Ziyech Chelsea komende zomer moet verlaten. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler kan onder manager Thomas Tuchel niet altijd rekenen op een basisplaats en speelde zaterdag in de wedstrijd tegen West Ham United (0-1 zege) vijftien minuten mee als invaller. De analisten in het programma Rondo van Ziggo Sport concluderen dat Ziyech niet in het systeem van Tuchel bij Chelsea past.

“Ziyech wéér op de bank. Als hij erin komt, is dat als spits. Dat kan hij ook, want hij is gewoon een goede speler. Ik vind het treurig om te zien. Rouleren... Hij staat gewoon niet op de goede plek”, zo begint Van Basten als Ziyech ter sprake komt. Khalid Boulahrouz concludeert dat ‘het systeem’ niet gemaakt is voor Ziyech. “Hij scoorde in die FA Cup-wedstrijd tegen Manchester City (vorige week, 1-0 zege, red.), dan denk je: nou, hij is er doorheen”, zo haakt Dirk Kuyt in. “De volgende wedstrijd: boem, op de bank. Dan kijk je naar Werner, die mag alles doen wat hij wil. Hij speelt keer op keer. Tegen West Ham scoorde hij, maar hij had er nog wel eentje meer mogen maken.”

“Die Werner speelt echt slecht, maar die komt er toch veel vaker in? Het systeem dat deze trainer speelt is gewoon niet goed voor Ziyech. Dan moet je als Ziyech zeggen: ‘Weet je wat? Ik moet pleite’”, reageert Van Basten. Ziyech speelt onder Tuchel als een soort aanvallende middenvelder, terwijl hij onder Lampard doorgaans op de vleugel geposteerd werd. Youri Mulder werpt op dat Chelsea onder Tuchel uitstekend is gaan presteren. “Het gaat nu om Ziyech, want ik heb niks met die man te maken”, aldus Van Basten, die als trainer van sc Heerenveen nog samenwerkte met Ziyech. “Dit schiet niet op zo. Ik zeg niet dat het slecht is van Ziyech of slecht is van die trainer, maar het functioneert zo niet.”

“Voor Tuchel is het systeem leidend. Bij Lampard zag je dat alles over Ziyech ging, maar bij Tuchel is hij de laatste man in de aanval bij wie de bal eindigt”, stelt Boulahrouz. Kuyt spreekt van ‘countervoetbal’, waarin hij Ziyech ‘sprints van vijftig meter’ ziet maken. Mulder begrijpt echter wel dat Tuchel zijn systeem niet gaat omgooien als dat succes oplevert. “Je hebt ook spelers die zich een beetje kunnen aanpassen, waardoor het toch een succes wordt. Bij Ajax gaf hij vanaf de rechterkant alle ballen op Promes. Maar ja, met Promes kan hij ook niet meer samenspelen. Frenkie de Jong speelt bij Barcelona ook in een iets andere rol en is heel succesvol.”

“Het voelt niet lekker: je speelt niet het voetbal dat je graag wil spelen in een systeem dat niet bij je past. Je voelt niet de waardering van de trainer, zijn status onder Lampard was heel anders dan nu onder Tuchel”, benadrukt Boulahrouz. De oud-verdediger krijgt bijval van Kuyt. “Frenkie de Jong ontwikkelt zich uitstekend, maar dat was een kleine ontwikkeling. Ziyech werd gehaald door een andere manager en komt nu op een positie te spelen die niet de zijne is. Daar moet de trainer het ook mee eens zijn, anders had hij hem wel vaker opgesteld.” Ziyech speelde voorlopig 32 wedstrijden voor Chelsea, waarvan 20 als basisspeler en waarin hij 5 doelpunten en 4 assists verzorgde.