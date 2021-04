Perez: ‘Hij heeft veel meer talent in zijn hele lichaam dan Klaassen’

Zondag, 25 april 2021 om 21:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:10

Calvin Stengs verkeert in een vormdip, merken de analisten van ESPN op. De aanvaller van AZ slaagt er al langere tijd niet in om het verschil te maken. "Hij heeft waarschijnlijk veel meer talent in zijn hele lichaam dan Davy Klaassen, maar Davy Klaassen snapt waar het over gaat, en heeft andere, specifieke kwaliteiten", zegt Kenneth Perez bij praatprogramma Dit was het Weekend op ESPN.

Klaassen besliste de topper tussen Ajax en AZ (2-0) zondag met twee doelpunten. De middenvelder van Ajax opende halverwege de tweede helft de score na een voorzet van Dusan Tadic en kopte in de slotfase raak bij de tweede paal. Perez vindt dat de matchwinner van Ajax een grotere vechtlust toonde dan Stengs. "Hij heeft waarschijnlijk veel meer talent in zijn hele lichaam dan Davy Klaassen, maar Davy Klaassen snapt waar het over gaat, en heeft andere, specifieke kwaliteiten. Stengs heeft natuurlijk echt wel kwaliteiten, maar laat veel te weinig zien."

Geen enkele speler op het veld was bij meer duels betrokken dan Stengs (vijftien) tijdens de wedstrijd tussen Ajax en AZ en daarvan won de buitenspeler er negen. Toch komt hij in fysiek opzicht tekort, merkt Ronald de Boer op. "Ik denk dat hij in de zomer fysiek een inhaalslag moet maken. Zijn benen moeten wat steviger. Niet zozeer dat hij draait als een vrachtwagen, want hij moet wel snel en behendig blijven: dat is ook zijn kwaliteit. Maar ik vind hem af en toe te slap. Hij moet echt iets meer een kerel worden", concludeert de voormalig middenvelder.

In de uitzending wordt de vergelijking getrokken met Cody Gakpo. De aanvaller van PSV is weliswaar jonger dan Stengs (21 om 22 jaar), maar steekt in betere vorm, ondanks dat hij tussen januari en maart circa twee maanden aan de kant stond met een enkelblessure. "Ik vind hem fysiek beter ogen dan Stengs, honderd procent. Hoe hij beweegt, de duels aangaat…", zegt De Boer. "Hij is explosiever, al heeft Stengs wel een goede snelheid als je hem ziet sprinten. Stengs verliest altijd de duels met een tegenstander als de bal tussen hen komt."

"Wat Stengs voor heeft op Gakpo, is dat hij uit het niets iets supergeniaals kan doen in een wedstrijd", reageert Perez. "Maar de momenten zijn zo schaars. En als ze niet komen, let je meer op de momenten waarop hij angstig een duel aangaat. Gakpo is veel doelgerichter en speelt bij een topclub; dat vind ik ook wel een verschil. Ik kan het moeilijk rijmen dat hij nooit bij Oranje heeft gezeten. Hij is een tijdje geblesseerd geweest, dus dat maakte het moeilijk, en hij ging vorige keer mee naar het jeugd-EK en niet naar het Oranje. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Al dacht ik toen wel dat je hem erbij kon nemen om te zien wat voor speler het is, met het oog op het EK."

Ook in praatprogramma Rondo wordt het optreden van Stengs besproken. Khalid Boulahrouz vond de rechtsbuiten met name in de eerste helft 'prima' spelen, maar Marco van Basten 'wordt niet vrolijk' van hem. "Ik erger me aan hoe flegmatiek hij voetbalt, maar dat ligt meer aan mij dan aan hem. Daar kan ik moeilijk naar kijken." Dirk Kuyt haakt erop in door te zeggen dat veel Nederlandse talenten 'niet dodelijk effectief zijn'. "Stengs heeft zó veel kwaliteit. Met die potentie moet hij gewoon tien à vijftien goals maken en assists geven, maar het lijkt wel alsof het daar bij die jongens niet om gaat. Hij speelt niet een wedstrijd om die goals te maken. Het lijkt soms te gaan om lekker voetballen."

?? Calvin Stengs ontwikkelt zich goed bij AZ, ziet @marcovanbasten. Juist de weerstand in topduels als vandaag tegen Ajax maakt sterker. ‘Dit soort wedstrijden is veel beter voor dit soort jongens. Het niveau, de snelheid… Dat is wat je wekelijks moet doen.’#RONDO #ZiggoSport pic.twitter.com/0AhTO0zXVo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 25, 2021

Zelf geeft Stengs voor de camera van ESPN aan te balen van de wijze waarop de nederlaag tot stand kwam. "Tot aan de 1-0 is er niets aan de hand, maar daarna heb je het gevoel dat het bij ons een beetje instort. We werden steeds slordiger en brachten Ajax in hun kracht. De mogelijkheden die we in de eerste helft hadden, hebben we niet goed uitgepakt. Ik had zelf misschien ook moeten scoren. Er waren grote kansen die er wel in mochten." Stengs erkent dat Ajax kampioen gaat worden. De koploper heeft een voorsprong van twaalf punten op nummer twee PSV, met nog vier duels te gaan. Het doelsaldo van Ajax is superieur. "Zonde, voor ons. Je blijft natuurlijk altijd hoop houden, maar dat was lastiger dan vorig seizoen, omdat we dit seizoen zoveel punten achter stonden."