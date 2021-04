Sevilla verlengt indrukwekkende reeks ondanks bizarre taferelen

Sevilla heeft zondagavond een zakelijke overwinning geboekt in LaLiga. In het Ramón Sánchez-Pizjuán kreeg de ploeg van trainer Julen Lopetegui visite van Granada, dat met 2-1 verslagen werd. Het duel kende een bizar einde, daar arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea te vroeg affloot en vervolgens de juichende Sevillistas uit de kleedkamer riep om de slotminuut uit te spelen. Luuk de Jong kreeg een basisplek en speelde een uur in de Andalusische streekderby; Karim Rekik bleef negentig minuten op de bank. Dankzij de vijfde achtereenvolgende zege blijft Sevilla, dat 70 punten heeft, nog altijd hopen op de landstitel. Nummer drie Barcelona (71) won eerder op de dag met 1-2 van Villarreal, terwijl Real Madrid (71) punten morste tegen Real Betis (0-0). Atlético Madrid (73) speelt later op de avond een uitduel met Athletic Club.

Lopetegui had twee wijzigingen in petto na de midweekse zege op Levante (0-1): De Jong kreeg in de spits de voorkeur boven clubtopscorer Youssef En-Nesyri, terwijl Joan Jordán het veld ruimde voor Ivan Rakitic. Sevilla noteerde de eerste kans van de wedstrijd via Alejandro Papu Gómez, die in kansrijke positie ruimte kreeg om uit te halen maar rakelings naast schoot. Vijf minuten later liet Gómez zich wederom zien. De Argentijn werd in het zestienmetergebied in de rug geduwd door Maxime Gonalons, waarna De Burgos Bengoetxea resoluut naar de penaltystip wees. Rakitic nam zijn verantwoordelijkheid en schoot de strafschop overtuigend binnen: 1-0.

Halverwege het eerste bedrijf werd De Jong voor het eerst in stelling gebracht. Jesús Navas bezorgde na een fraaie actie over de rechterflank een voorzet bij de Nederlander, die zijn hoofd tegen de bal kreeg maar doelman Rui Silva niet kon verschalken. Tien minuten voor het rustsignaal werd de sluitpost van Granada opnieuw getest. Ditmaal was het Suso die met een geplaatst schot van buiten de zestien zijn geluk beproefde; Silva dook het leer echter uit de linkerbenedenhoek. Granada kwam voor rust nauwelijks aan voetballen toe en zeven minuten na de pauze verdubbelde Sevilla de voorsprong.

Gómez haalde aan de linkerkant van het veld de achterlijn en legde de bal terug op de rand van de zestien. Na een overstapje van De Jong was het Lucas Ocampos die diagonaal binnenschoof: 2-0. De lichaamsschijnbeweging van De Jong was tevens zijn laatste wapenfeit: na een uur spelen verliet hij het veld ten faveure van En-Nesyri. Zonder zich overmatig te hoeven inspannen kon de thuisploeg het duel uitspelen. Granada vond in de slotminuut nog wel de aansluitingstreffer. Na een handsbal van Marcos Acuña mocht Roberto Soldado vanaf elf meter aanleggen: de spits schoot koelbloedig de 2-1 binnen.

De derby kreeg in extremis nog een uiterst merkwaardige twist. De dienstdoende scheidsrechter floot de wedstrijd na de 93ste minuut af, waarna de spelers van Sevilla feestvierend naar de kleedkamer liepen. De bezoekers merkten echter terecht op dat De Burgos Bengoetxea vier minuten extra tijd had beloofd. De arbiter erkende fout te zitten en riep de mannen van Lopetegui, die de sokken en schoenen al uit hadden, uit de kleedkamer terug het veld op om de resterende minuut te voltooien. In de slotminuut kwam er aan de stand op het scorebord geen verandering meer.