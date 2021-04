Koeman geeft eerlijk antwoord over ‘de Frenkie de Jong van Ajax’

Zondag, 25 april 2021 om 20:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:30

Barcelona is nog zes overwinningen verwijderd van de landstitel in Spanje. Het team van Ronald Koeman won zondag dankzij twee doelpunten van Antoine Griezmann met 1-2 van Villarreal; een eindstand die in de rust al op het scorebord stond. De thuisploeg speelde vanaf minuut 65 met een man minder na een rode kaart voor Manu Trigueros, na een grove charge op het scheenbeen van Lionel Messi, maar ondanks de overtalsituatie slaagde Barcelona er niet in om zonder problemen het eindsignaal te halen. “We speelden een goede eerste helft en we reageerden goed op hun openingstreffer”, vertelde de Nederlander na afloop.

“In de tweede helft leden we meer balverlies. We kregen via Frenkie de Jong een goede kans om de wedstrijd in het slot te gooien”, doelde Koeman op de persconferentie op een kans voor zijn landgenoot in de slotfase. “Villarreal speelde een goede wedstrijd en wij waren niet helemaal scherp. Wellicht had het met vermoeidheid te maken. Dat kan aan het einde van het seizoen altijd opspelen. Of ik blij ben dat we deze lastige uitwedstrijd goed hebben afgesloten? Ik weet niet of het de lastigste uitwedstrijd was. Maar Villarreal heeft een goed elftal met veel voetballend vermogen. Ze hebben geprobeerd om ons onder druk te zetten. Villarreal is een zeer sterke tegenstander, dat heeft iedereen kunnen zien.”

Gooaal! ?????????????? ??????????????????! ?? Direct na de openingstreffer van Villarreal slaat de Fransman toe: 1-1! ?? Schitterend over de keeper gestift ??#ZiggoSport #LaLiga #VillarrealBarça pic.twitter.com/PcLvPtQWm2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 25, 2021

Barcelona speelde in minder dan 72 uur twee competitieduels: donderdagavond om 22.00 uur kwam Getafe op bezoek in het Camp Nou en zondag om 16.15 uur was de aftrap in Vila-real. “De spelers zijn er eigenlijk al aan gewend”, begon Koeman. “Ik weet dat de televisie bepaalt en dat moeten we accepteren. Maar er moet echt gekeken worden naar het programma van de grotere clubs. Ik weet dat een Villarreal ook moeite heeft met wedstrijden op donderdagavond en zondag. Op die manier is het ook moeilijk om altijd honderd procent te geven.” Villarreal speelt donderdag om 21.00 uur de eerste halve finale van de Europa League tegen Arsenal, in eigen huis. Het team van Unai Emery speelt volgende week zondag om 16.15 opnieuw thuis wanneer Getafe op bezoek komt.

Koeman over zwaar speelschema: 'Accepteren, herstellen en weer spelen'

Koeman kreeg de logische vraag of de dubbel voor Barcelona mogelijk was. “Ik heb nooit gezegd dat het niet mogelijk was. Maar als je een achterstand hebt en je continu achter de feiten moet aanlopen, moet je het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. We zijn volop in de race. Maar de beste manier om dit seizoen de landstitel te winnen is en blijft het allemaal van wedstrijd tot wedstrijd te bekijken. De landstitel is dichterbij gekomen, maar ik weet niet hoe dichtbij. We hebben nu een goede reeks neergezet, een reeks met veel overwinningen. En dat is een uitmuntende prestatie van dit team. We weten dat zes overwinningen voldoende zijn voor de landstitel. En daar gaan we alles aan doen.”

De Jong verscheen niet op het scorebord, maar vanwege zijn goede spel kreeg hij na afloop veel complimenten van de Spaanse media. Een journalist stelde Koeman de vraag of ‘deze Frenkie de Jong’ al beter is dan ‘de Frenkie de Jong van Ajax’. “Ik vind dat hij beter is geworden”, antwoordde de trainer. “Je kan de Nederlandse competitie niet met de Spaanse competitie vergelijken. Het fysieke niveau is anders. Maar hij is veel beter geworden sinds zijn transfer. Je kan na de wedstrijd van vandaag kritiek op hem hebben omdat hij niet één van zijn twee kansen heeft benut. Maar hij duikt op in het strafschopgebied van de tegenstander, hij rent, hij verdedigt en ga zo maar door. Hij is een zeer belangrijke voetballer voor dit elftal."