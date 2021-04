Perez benoemt ‘nadeel’ van Timber: ‘Men komt dan aanzetten met Cannavaro’

Zondag, 25 april 2021 om 20:05 • Yanick Vos • Laatste update: 20:30

Ronald de Boer en Kenneth Perez zijn onder de indruk van wat Jurriën Timber dit seizoen laat zien in de hoofdmacht van Ajax. De negentienjarige verdediger heeft Perr Schuurs verdrongen uit het centrum van de achterhoede en speelde zondagmiddag een sterke wedstrijd tegen AZ (2-0 winst). Met zijn 1.79 meter beschikt Timber echter niet over veel lengte, wat volgens Perez een probleem kan vormen als hij in de toekomst een transfer wil maken naar het buitenland.

De Boer merkte zondag bij Dit was het Weekend op dat Timber dit seizoen ‘langzaam en onopvallend’ in de Ajax-basis is geslopen. “Hij heeft 26 wedstrijden gespeeld, waarvan 20 in de basis”, aldus de oud-international, die onder de indruk is van de kwaliteiten van het talent. De Boer kent Timber al langer vanuit de Ajax-jeugdopleiding. “Hij is zó rustig en comfortabel aan de bal. Hij durft in te dribbelen en in mijn ogen is hij ongelofelijk duelsterk, dat heb ik in de jeugd gezien. Hij is een geblokte gast, staat stevig op zijn poten.”

Timber speelde in de jeugdopleiding van Ajax regelmatig op het middenveld. “Daar hield hij de bal soms te lang vast, dat heeft hij hier wel afgeleerd. Hij is zó ongelofelijk gegroeid. Hij had vandaag ook de meeste balveroveringen: elf.” Volgens De Boer maakt Timber ‘een geweldig seizoen’ door en is hij niet meer weg te denken uit het elftal van Erik ten Hag. “Hij is nadrukkelijk aanwezig.” Ook Perez is onder de indruk van Timber, maar ziet zijn lengte als een nadeel. “We hebben deze discussie al een paar keer gehad. Mensen komen dan altijd aanzetten met Fabio Cannavaro. Maar Cannavaro was wereldtop”, zei hij bij het programma van ESPN over de oud-verdediger, die met zijn 1.75 meter bij Real Madrid speelde en in 2006 de Ballon d’Or won. “Het is een nadeel. Klaar. Het kan niet anders.”

“Natuurlijk had hij ook zes, zeven of acht centimeter langer willen zijn”, vulde De Boer aan. De oud-speler van onder meer Ajax en Barcelona vindt dat Timber bij een eventuele volgende club kieskeurig moet zijn. “Hij moet niet bij een ploeg spelen die in de zestien gaat hangen. Hij doet het heel goed als rechtsback, dat kan hij ook. Maar als centrumverdediger moet hij bij een aanvallende ploeg spelen, zoals Ajax. Dan heb je ruimte in de rug. Dat kan hij heel goed bespelen, want hij is snel en balvaardig.”

Perez blijft erbij dat de lengte van Timber een nadeel is. “Als je kijkt naar alle centrale verdedigers in de wereld; in alle topploegen is niemand onder de 1.85 meter. Dat zou een probleem kunnen zijn voor de top.” Perez vindt Timber sterk op het gebied van balvaardigheid en techniek. “Het klinkt gek als je het daar over hebt bij een centrale verdediger, maar het is ook wel lekker als je iemand hebt met een lekkere inspeelpass. Voor mij hoeft een centrale verdediger geen trucjes te kunnen doen, maar een goede pass naar de middenvelder op het juiste been kunnen spelen", aldus Perez.