Dick Advocaat dolt met Ronald de Boer na rode kaart van Steven Berghuis

Zondag, 25 april 2021 om 19:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:40

Dick Advocaat heeft begrip voor de rode kaart van Steven Berghuis in de wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse (0-0). De aanvaller beging een kwartier voor tijd een forse, slecht getimede tackle op Maximilian Wittek, die gewisseld moest worden na de overtreding. Voor Berghuis restte een directe rode kaart, de eerste in zijn loopbaan; hij werd wel al drie keer in zijn carrière weggestuurd na twee gele kaarten.

"De jongens zeiden van wel en hij zei het zelf ook", reageert Advocaat bij ESPN op de vraag of de rode prent, die werd toegekend door Dennis Higler, terecht was. "Hij was te laat." De oefenmeester dolt vervolgens met studiogasten Ronald de Boer en Kenneth Perez. "Ik zal dit soort slidings ook wel gemaakt hebben, maar Ronald en Perez zeker niet. Ik kan het van mezelf wel billijken, maar van de twee jongens in de studio niet", zegt hij lachend.

Advocaat werkte als trainer van Rangers samen met De Boer. "Ik heb geschoffeld voor je daar bij Rangers, man", reageert laatstgenoemde dan ook. Advocaat reageert met een knipoog: "Ik heb hem wel gehaald, maar hij was bij mij alleen maar geblesseerd. Een geweldige speler wel, hoor." In de studio gaat het daarna over de mogelijke schorsing die Berghuis zal krijgen. De Boer gaat uit van een schorsing van minstens twee duels, waardoor Berghuis zou ontbreken tegen Ajax.

Dick Advocaat over de rode kaart van Steven Berghuis ?? "Ik zal ook wel dit soort slidings gemaakt hebben, maar Ronald en Perez zeker niet" pic.twitter.com/0hU6Xemx1W — ESPN NL (@ESPNnl) April 25, 2021

"Dat denk ik wel. Als je andere overtredingen in ogenschouw neemt waar twee wedstrijden schorsing voor kwamen, is dit er ook eentje. Hij wil koste wat kost de bal terugwinnen, maar ik noemt het toch maar een ‘Berghuisje’. Soms kwam hij goed weg met momenten van frustratie. Dit heeft hij niet nodig, want hij heeft ontiegelijk veel kwaliteit", zegt De Boer. Advocaat merkt op dat Higler zijn handen vol had: de arbiter kende zes gele en een rode kaart toe. "Het was een moeilijke wedstrijd voor de scheidsrechter. Van beide kanten was er heel veel strijd. Dit soort wedstrijden is voor iedereen moeilijk."

Advocaat is in het interview niet te spreken over het spel van zijn ploeg. "Ik vond dat we in de eerste helft heel rommelig speelden en Vitesse in het spel brachten. Veel verkeerde passes... Zij hebben snelle jongens voorin lopen en ook jongens die een goede pass kunnen geven", analyseert Advocaat. "Daar hadden we zeker in de eerste helft moeite mee. In de tweede helft hebben we het kunnen omkeren met heel veel arbeid. Dan creëer je toch vier à vijf kansen. Daar moet je er eentje van maken."