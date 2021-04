Lof voor ‘Super-Futbolista’ De Jong: ‘Dit is al het Barcelona van Frenkie’

Twee doelpunten van Antoine Griezmann gaven zondag de doorslag in het competitieduel tussen Villarreal en Barcelona (1-2), maar Frenkie de Jong trad ook nadrukkelijk op de voorgrond. De Nederlander, die als middenvelder in het 3-5-2-systeem van Ronald Koeman speelde, kreeg zowel in de eerste als de tweede helft een goede kans om op het scorebord te verschijnen, maar hij faalde in de afwerking. Het goede spel van de Oranje-international in het Estadio de la Cerámica heeft tot veel complimenten van de Spaanse media geleid.

Bij Sport waren de hoogste beoordelingen voor Antoine Griezmann (een negen) en Óscar Mingueza (een acht); voor ‘de dynamische’ De Jong zat er niet meer dan een zes in. “Hij rende zonder te stoppen en zocht continu naar ruimtes op het veld. Hij was nadrukkelijk aanwezig in aanvallend opzicht en vond ook de weg naar het doel, maar het ontbrak tot tweemaal toe aan finesse in de afronding”, zo valt bij de beoordelingen van de Catalaanse sportkrant te lezen. Journalist Dídac Peyret wijdt een apart artikel aan de Nederlander, met als titel: ‘De Jong schittert, dit is nu al het Barcelona van Frenkie’.

Het circus van de twijfel! ?? Frenkie de Jong krijgt hem er van heel dicht bij niet in ?? De redding van doelman Asenjo is wel erg knap ??#ZiggoSport #LaLiga #VillarrealBarça pic.twitter.com/wTRlckACpA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 25, 2021

Peyret wijst erop dat De Jong al enkele weken laat zien dat het middenveld zijn positie is. “Als centrale verdediger verbeterde hij de opbouw vanuit achteruit, maar hij voelde dat hij meer kon geven. Het was een andere De Jong, hij was betrokken bij het spel, maar niet zo nadrukkelijk aanwezig als in zijn beste wedstrijden als middenvelder. Dat niveau laat hij de voorbije weken nu wel zien. Een voetballer die een versnelling hoger heeft ingezet. Een elegante voetballer die de bal aan zijn voet laat kleven. Een voetballer met een verbazingwekkend fysiek”, somt de journalist van Sport op.

“Barcelona speelt de laatste wedstrijden in het tempo van De Jong. Zijn wedstrijd tegen Villarreal was barbaars. Een wedstrijd van een moderne middenvelder. Zo’n voetballer die eigenlijk meerdere voetballers in één is. Zo’n voetballer die veel kan. Zo’n voetballer die je niet in een hokje kan plaatsen omdat hij op verschillende posities kan spelen en omdat hij veel verschillende dingen kan. Tegen Villarreal liet hij zijn meest offensieve kwaliteiten zien. Kwaliteiten die het team oprekken. Kwaliteiten die een ondersteuning zijn voor de aanvallers en ervoor zorgen dat hij voortdurend dicht bij een doelpunt is. Zijn wedstrijd verdiende een doelpunt dat niet viel. Maar dat was ook niet nodig om aan te tonen dat dit Barcelona steeds meer het Barcelona van De Jong is. Wie over de toekomst van dit elftal praat, kan niet meer om De Jong heen.”

Minder lovende woorden over De Jong bij AS. “De Jong zal zich nog steeds afvragen hoe hij het stadion zonder minimaal één doelpunt heeft verlaten. Hij had twee grote kansen”, verwees de Madrileense sportkrant naar de momenten waarbij in de eerste helft Sergio Asenjo redding bracht en vlak voor tijd een stift over de doelman niet in de 1-3 resulteerde. Ook Mundo Deportivo wees op de missers van de Nederlander. “Twee grote kansen hielp hij om zeep. Van die missers die je herinnert als het verhaal een slecht einde heeft. Dat was zijn manco, al was het ook zijn kracht dat hij daar op dat moment was.”

Weer een grote kans voor Frenkie de Jong en weer zit-'ie er niet in ?? Hij lift hem net naast het doel! ??#ZiggoSport #LaLiga #VillarrealBarça pic.twitter.com/3w0VgZs4Xs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 25, 2021

Bij El Desmarque zijn de hoogste beoordelingen voor Griezmann en De Jong. Beiden krijgen een acht. “Met geen woorden te omschrijven. De eerste helft van de Nederlander was, waarschijnlijk, een van zijn beste in de Spaanse elite: aanvallend, ondersteunend, opoffering, opbouw en intelligentie. Met De Jong op het middenveld, is iedereen beter. Super-Futbolista."