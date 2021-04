Kenneth Perez kijkt verbaasd toe: ‘Ik ben ervan geschrokken, echt wel’

Zondag, 25 april 2021 om 19:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:31

Kenneth Perez is niet te spreken over het niveau van Feyenoord in de competitiewedstrijd tegen Vitesse (0-0). De ploeg van Dick Advocaat worstelde met name in de eerste helft en werd meermaals gered door keeper Justin Bijlow. Na de pauze oogde Feyenoord sterker, maar Perez raakte geenszins onder de indruk. Hetzelfde geldt voor collega-analist Ronald de Boer, die bij ESPN stelt dat Feyenoord 'een punt heeft gekregen'.

"Het was de strijd om plek vier, maar het had ook de strijd om plek veertien kunnen zijn, gezien het spelniveau", luidt het oordeel van Perez. "Vitesse was de iets betere ploeg. Maar Feyenoord… Daar ben ik echt wel van geschrokken. Echt wel. Feyenoord is soms echt wel goed aan de bal en doelgericht, maar vandaag was dat geen moment zo. En toch hebben ze twee heel grote kansen gehad via Steven Berghuis, dus ze hadden ook wel goed kunnen wegkomen. Wat een niveau."

De Boer denkt dat Feyenoord zich gelukkig mag prijzen met de puntendeling. "Vitesse heeft het behoorlijk laten liggen. Als je zoveel beter bent en zo omgaat met de kansen die je aangeboden hebt gekregen van Feyenoord… Feyenoord heeft het echt in de schoot geworpen bij Vitesse en daar heeft Vitesse veel te weinig mee gedaan. Voor Feyenoord is het achteraf gezien een welkom punt." Toch kreeg Feyenoord kansen op meer, zag hij. Ook na de rode kaart van Berghuis, een kwartier voor tijd, was de thuisploeg sterker dan Vitesse. "Toen rechtten ze een beetje de rug en kwamen ze niet erg in de problemen."

Berghuis beging een forse, slecht getimede tackle op Maximilian Wittek, die gewisseld moest worden na de overtreding. Voor Berghuis restte een directe rode kaart, de eerste in zijn loopbaan; hij werd wel al drie keer in zijn carrière weggestuurd na twee gele kaarten. Het is volgens De Boer aannemelijk dat Berghuis over twee weken ontbreekt tegen Ajax. "Dat denk ik wel. Als je andere overtredingen in ogenschouw neemt waar twee wedstrijden schorsing voor kwamen, is dit er ook eentje. Hij wil koste wat kost de bal terugwinnen, maar ik noem het toch maar een ‘Berghuisje’. Soms kwam hij goed weg met momenten van frustratie. Dit heeft hij niet nodig, want hij heeft ontiegelijk veel kwaliteit. "