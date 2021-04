Manchester City pakt ten koste van Tottenham vierde EFL Cup op rij

Zondag, 25 april 2021

Manchester City heeft voor de vierde keer op rij en achtste maal in de clubhistorie de EFL Cup weten te winnen. Op Wembley waren the Citizens met 1-0 te sterk voor Tottenham Hotspur, waar Steven Bergwijn als invaller binnen de lijnen kwam. Ondanks dat de ploeg van manager Josep Guardiola de wedstrijd in grote delen domineerde, werd de ban pas in de slotfase gebroken. Aymeric Laporte bezorgde Manchester City na 82 minuten spelen uiteindelijk zijn eerste prijs van het seizoen 2020/21.

Onder het toeziend oog van achtduizend fans kon Tottenham voor het eerst sinds 2008 (destijds ook de EFL Cup) weer een prijs aan erelijst toevoegen, al moest er dan wel worden afgerekend met de titelverdediger. Sterker nog, Manchester City won de voorgaande drie edities van het Engelse bekertoernooi en maakte in de eerste helft de meeste aanspraak op de openingstreffer. Nadat Phil Foden met een schot over het doel de eerste speldenprik had uitgedeeld, was met negen minuten op de klok de eerste echte kans voor Raheem Sterling. De aanvaller kopte maar net over.

Manchester City voerde gaandeweg de eerste helft de druk verder op en was na 26 minuten andermaal heel dicht bij de openingstreffer, toen Foden op aangeven van De Bruyne de paal raakte. Een dubbele schietkans voor Riyad Mahrez en een door Tottenham-doelman Hugo Lloris gekeerde poging van João Cancelo leverden eveneens geen doelpunt op voor the Citizens, waardoor Tottenham toch zonder schade de rust wist te halen.

Direct na rust liet Tottenham zich voor het eerst zien, toen een schot van Giovani Lo Celso werd gekeerd door Zack Steffen. De Amerikaanse doelman vervangt dit seizoen in de FA Cup en EFL Cup Ederson, normaal gezien de eerste keuze onder de lat van Guardiola. Tottenham liet zich in de tweede helft meer zien, bijvoorbeeld toen Pierre-Emile Höjbjerg in het strafschopgebied opdook. Toch bleven de beste mogelijkheden ook in de tweede helft voor Manchester City, onder meer voor Fernandinho en Mahrez.

Het duurde tot de 82e minuut voordat tóch de ban werd gebroken. Een hoekschop van De Bruyne werd tegen de touwen gekopt door Laporte, die Lloris kansloos liet door de bal in de uiterste hoek te plaatsen. Tottenham moest daardoor in de slotfase op zoek naar de gelijkmaker, waardoor er ruimte viel voor Manchester City. Onder meer De Bruyne kreeg nog mogelijkheden om de score verder op te voeren, maar het bleef in Londen uiteindelijk bij 1-0. Mede doordat een treffer van Mahrez afgekeurd werd wegens buitenspel. Zo heeft Manchester City de eerste hoofdprijs van het seizoen te pakken. The Citizens gaan aan kop in de Premier League en staan komende week in de halve finale van de Champions League tegenover Paris Saint-Germain.