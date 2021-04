Kerk en Van de Streek nemen FC Utrecht bij de hand in Grolsch Veste

Zondag, 25 april 2021 om 18:47 • Yanick Vos • Laatste update: 18:47

FC Utrecht heeft zondag drie punten gepakt op bezoek bij FC Twente. Met de overwinning zorgt Utrecht voor een unicum, want in de voorgaande 97 ontmoetingen werd er nooit drie keer op rij gewonnen van de Tukkers. De bezoekers bogen in de Grolsch Veste een 1-0 achterstand om in een 1-2 overwinning door treffers van Sander van de Streek en Gyrano Kerk. Het is een nieuwe klap voor Twente, dat voor het eerst sinds april 2018 minimaal acht competitieduels op rij zonder zege blijft.

Voor het oog van vierduizend toeschouwers was het FC Twente dat voor een zware opgave stond; FC Utrecht was de afgelopen zes uitwedstrijden op rij namelijk ongeslagen en hield afgelopen donderdag Ajax nog op een 1-1 gelijkspel. Na een vermakelijke openingsfase was het de thuisploeg die na een halfuur spelen op voorsprong kwam via Danilo Pereira. Luciano Narsingh werd op de rechterflank de diepte ingestuurd door Ramiz Zerrouki, waarna de buitenspeler een afgemeten voorzet in huis had op de Braziliaanse spits. Danilo kopte de bal achter de Duitse keeper Eric Oelschlägel: 1-0. De bezoekers ontsnapten niet veel later aan een grotere achterstand toen een schot van Queensy Menig een halve meter naast ging. Namens Utrecht was Adam Maher tot twee keer toe dreigend met een schot. Beide keren bracht Twente-keeper Joël Drommel redding.

Het artikel gaat verder onder de video Ajax-aanvoerder Dusan Tadic gaat uit de kleren na de 2-0 overwinning op AZ Meer videos

Het team van René Hake kwam na rust sterk uit de starblokken. De aanval werd direct gezocht en dat leidde al snel tot de gelijkmaker. Een perfecte voorzet van Othman Boussaid werd op waarde geschat door Van de Streek. De aanvallende middenvelder kreeg zijn voet tegen de bal en Drommel was kansloos: 1-1. De treffer in minuut 49 gaf Utrecht het vertrouwen in de jacht op meer. Vijf minuten later kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong via Gyrano Kerk. Na een inschattingsfout van Tyronne Ebuehi kon Kerk alleen af op het doel van Drommel. Jayden Oosterwolde kwam te laat om de rappe aanvaller van het scoren af te houden. Met een snelle voetbeweging scoorde Kerk in de verre hoek.

Twente was de draad volledig kwijt en zag tot overmaat van ramp de bal op de stip gaan nadat Drommel Van de Streek vloerde in het strafschopgebied. Scheidsrechter Kevin Blom gaf terecht een strafschop aan FC Utrecht en een gele kaart aan de keeper van Twente. Van de Streek nam zelf plaats achter de bal en liet het na om de marge op twee te brengen; hij schoot de penalty over het doel de tribune in. De wedstrijd ontwikkelde zich vervolgens tot een felle strijd, waarbij het hier en daar wat onvriendelijk werd. Na een stevige overtreding van Kik Pierie op Kerk kwam het tot een opstootje, waarbij gele kaarten werden uitgedeeld aan Willem Janssen, Pierie en Oosterwolde. De twee laatstgenoemden haakten niet veel later geblesseerd af.

De tijd tikte weg in het nadeel van de thuisploeg. Menig kreeg in de slotfase nog een aantal mogelijkheden om de stand gelijk te trekken, maar de aanvaller had zijn vizier niet op scherp staan. Gesteund door het publiek perste Twente in de zeven minuten blessuretijd er nog een slotoffensief uit. Met een hoekschop vlak voor tijd ging Drommel zelfs nog mee naar voren, maar eht gewenste succes bleef uit. Utrecht hield stand en neemt drie belangrijke punten in de strijd om play-offs om Europees voetbal mee naar huis.