Feyenoord verliest slag om vierde plaats en raakt Berghuis kwijt met rood

Zondag, 25 april 2021 om 18:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:45

Feyenoord is er niet in geslaagd om Vitesse van de felbegeerde vierde plek te stoten. In De Kuip remiseerden de subtoppers met 0-0, waardoor Vitesse een voorsprong van twee punten behoudt op Feyenoord. De nummer vier gaat volgend seizoen de derde voorronde van de Conference League in; de nummer vijf moet de play-offs in. Een kwartier voor tijd ontving Steven Berghuis na een forse charge de eerste directe rode kaart uit zijn loopbaan.

Steven Berghuis had de kraker na 26 minuten eigenlijk moeten openbreken. De aanvoerder van Feyenoord werd bij de tweede paal bereikt door Marcos Senesi, die de bal handig over Alois Oroz wipte en een strakke voorzet afleverde. Met zijn verkeerde rechtervoet raakte Berghuis de bal niet goed. Desondanks mocht Feyenoord niet klagen over de 0-0 stand bij de rust. De thuisploeg overtuigde zelden in balbezit en dankte Justin Bijlow voor een aantal knappe reddingen in de eerste helft. De keeper pareerde in de elfde minuut een inzet van Maximilian Wittek en was daarna een sta-in-de-weg voor Loïs Openda, die tevergeefs vanuit meerdere hoeken probeerde tot scoren te komen.

Verder stond de eerste helft in het teken van hard spel en overtredingen. Tomás Hájek ontving in de derde minuut geel voor een domme overtreding op Mark Diemers, waarna Jens Toornstra geel ontving voor het voorkomen van een Arnhemse counter. In de laatste paar minuten van de eerste helft kreeg Vitesse liefst drie prenten: Wittek, Riechedly Bazoer en Sondre Tronstad gingen allemaal in het boekje en zijn allemaal geschorst voor de eerstvolgende competitiewedstrijd, zaterdag thuis tegen PEC Zwolle. In de tweede helft keerde Remko Pasveer al gauw een inzet van Berghuis. Net als in de eerste helft begon Feyenoord fel, maar ditmaal wist de thuisploeg het overwicht langer vol te houden.

Dick Advocaat over de rode kaart van Steven Berghuis ?? "Ik zal ook wel dit soort slidings gemaakt hebben, maar Ronald en Perez zeker niet" pic.twitter.com/0hU6Xemx1W — ESPN NL (@ESPNnl) April 25, 2021

Halverwege de tweede helft kreeg Orkun Kökçü een goede schotkans vanaf een meter of vijftien, maar hij schoot over. Pasveer redde daarna fraai op een inzet van Bryan Linssen, die even daarna werd vervangen door Róbert Bozeník. Feyenoord moest een kwartier voor tijd echter verder met tien man. Berghuis beging een smerige, slecht getimede tackle op Wittek, die gewisseld moest worden na de overtreding. Voor Berghuis restte een directe rode kaart, de eerste in zijn loopbaan; hij werd wel al drie keer in zijn carrière weggestuurd na twee gele kaarten. Feyenoord behield met tien man opvallend genoeg wel het initiatief, maar er werd niet meer gescoord in De Kuip.