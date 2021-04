Griezmann vergroot kansen van Barcelona op mogelijke dubbel

Zondag, 25 april 2021 om 18:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:14

Barcelona heeft zondag in LaLiga optimaal geprofiteerd van de halve misstap van Real Madrid. Daags na het gelijkspel van de regerend landskampioen tegen Real Betis (0-0) was het team van trainer Ronald Koeman met 1-2 te sterk voor Villarreal, dat ruim 25 minuten met tien man op het veld stond. Antoine Griezmann was met twee treffers doorslaggevend in Oost-Spanje. Door de zege heeft Barcelona nu evenveel punten als Real Madrid (71), maar wél met een duel minder in de benen. De achterstand van de Catalanen op Atlético Madrid bedraagt op dit moment twee punten. De koploper, die op 8 mei naar het Camp Nou komt, heeft na de uitwedstrijd van vanavond tegen Athletic Club weer een duel meer. Sevilla heeft nu evenveel wedstrijden als Barcelona, vier punten minder en speelt vanavond thuis tegen Granada.

Villarreal begon met veel intensiteit aan een interessante eerste helft en was met name via Gerard Moreno, dit seizoen goed voor twintig competitietreffers, enkele malen dreigend. Barcelona herstelde zich naarmate de minuten verstreken en had via Griezmann en Frenkie de Jong uitzicht op de 0-1. De inzet van de Fransman, na voorbereidend werk van De Jong, kon tijdig worden geblokkeerd en een sublieme redding van Sergio Asenjo voorkwam dat de Nederlander van dichtbij kon scoren. Het was Villarreal dat na 26 minuten spelen als eerste toesloeg. Samu Chukwueze ontving een dieptepass van Pau Torres, versnelde op het moment dat Jordi Alba zich verstapte en rondde koelbloedig af: 1-0.

Gooaal! ?????????????? ??????????????????! ?? Direct na de openingstreffer van Villarreal slaat de Fransman toe: 1-1! ?? Schitterend over de keeper gestift ??#ZiggoSport #LaLiga #VillarrealBarça pic.twitter.com/PcLvPtQWm2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 25, 2021

De vreugde bij het team van Unai Emery was van korte duur en daar speelde Griezmann een hoofdrol in. Nog geen twee minuten na de 1-0, 87 seconden om precies te zijn, ontving de aanvaller op rechts een uitstekende pass van Óscar Mingueza en hij werkte de bal vervolgens subtiel over Asenjo in de linkerhoek: 1-1. Nog geen tien minuten later kreeg Barcelona een tweede doelpunt cadeau. Griezmann doorzag een terugspeelbal van Juan Foyth op Asenjo en schoot de bal laag voorbij de doelman. Het was voor Griezmann bovendien zijn 250e treffer in 641 wedstrijden voor club en land als profvoetballer: 53 voor Real Sociedad, 130 voor Atlético Madrid, 32 voor Barcelona en 35 goals voor Frankrijk.

Sergiño Dest bleef in de rust in de kleedkamer achter. De ex-Ajacied, die in het midweekse competitieduel met Getafe (5-2) niet in actie kwam, werd vervangen door Sergi Roberto. In het eerste kwartier van de tweede helft hielden Villarreal en Barcelona elkaar goed in evenwicht. Een schot van Messi ging over het doel van Asenjo en Marc-André ter Stegen bracht goed redding op een poging van Étienne Capoue. Een grove charge van Manu Trigueros op Messi betekende echter dat Villarreal na 65 minuten met tien man verder moest. De middenvelder gleed na een duel om de bal hard door op het linkerscheenbeen van de Argentijn, die kermend van de pijn naar de grond ging.

En dat is twee voor Griezmann! ?? Een onbedoelde assist van Villarreal-verdediger Foyth, precies waar de Fransman op loerde! ????#ZiggoSport #LaLiga #VillarrealBarça pic.twitter.com/Ft90CGk7da — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 25, 2021

In het restant van de wedstrijd opteerde Koeman, die ondanks de overtalsituatie niet gerust was op een goede afloop, voor de entree van Ilaix Moriba en Ousmane Dembélé. Villarreal dook inderdaad enkele malen gevaarlijk op voor het doelgebied van Ter Stegen, die bijvoorbeeld redding bracht op pogingen van Gerard Moreno en Pervis Estupiñán. Barcelona had het duel in het slot kunnen gooien via De Jong, maar de inzet over de doelman vond niet het net. Tot opluchting van Koeman werd de overwinning na ruim vijf minuten extra tijd wel over de streep getrokken in het Estadio de la Cerámica.