Davy Klaassen: ‘Als dit nog fout gaat, dan stop ik met voetballen’

Zondag, 25 april 2021 om 17:35 • Yanick Vos • Laatste update: 17:45

Ajax is door een 2-0 overwinning op AZ officieus kampioen. Met nog vier wedstrijden te gaan hebben de Amsterdammers een voorsprong van twaalf punten op nummer twee PSV, terwijl ook het doelsaldo veel beter is (+68 om +35). Volgende week zondag kan Ajax officieel kampioen worden in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen. Davy Klaassen durft het titelfeestje al wel een beetje te vieren.

“Ik ben altijd terughoudend met het zeggen van we zijn er, maar nu geloof ik er toch ook wel in”, aldus Klaassen zondagmiddag na afloop van de overwinning in gesprek met ESPN. De aanvallende middenvelder tekende tegen AZ voor beide doelpunten.Na ruim een uur spelen liep hij de 1-0 binnen op aangeven van Dusan Tadic. Vlak voor tijd bepaalde hij de eindstand met een kopbal. “Het is jammer dat het vandaag niet officieel is, maar het is mooi dat we deze stap hebben kunnen zetten met de fans. Als dit nog fout gaat, dan stop ik met voetballen. Noteer dat maar”, aldus Klaassen met een lach.

Het artikel gaat verder onder de video Ajax-aanvoerder Dusan Tadic gaat uit de kleren na de 2-0 overwinning op AZ Meer videos

Ajax en AZ waren in de eerste helft goed aan elkaar gewaagd, terwijl de Amsterdammers na rust de bovenliggende partij waren. “De ene week spelen we beter dan de andere, maar vandaag waren we vooral in de tweede helft heel goed. AZ is een goede ploeg, die spelen er af en toe ook goed onderuit. Daar waren we niet altijd top in. Maar uiteindelijk hebben we dit verdiend”, aldus Klaassen, die in de Johan Cruijff ArenA werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. De Oranje-international wist te benoemen waar het aan lag dat Ajax in de tweede helft sterker was dan AZ. “We wisten de bal heel lang bij ons te houden en rustig naar voren te komen. Als we de bal verloren, hadden we hem gelijk weer terug. Zij kwamen er niet meer uit.”

AZ kwam twee weken geleden voor het laatst in actie, terwijl Ajax afgelopen donderdag nog speelde tegen FC Utrecht (1-1). Het was voor Klaassen niet verrassend dat hij en zijn ploeggenoten ondanks het zwaardere speelschema zondag conditioneel geen moeite hadden. “Ik heb juist het gevoel dat we altijd fitter zijn dan de tegenstander. Vandaag ook weer eigenlijk.” Volgens Klaassen speelden de 7500 aanwezige supporters daar ook een rol in. “Het is niet te vergelijken met een wedstrijd zonder publiek. Bij een mooie pass of een doelpunt gaat iedereen uit zijn dak. Dat is zoals voetbal hoort te zijn.”