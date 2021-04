Internazionale ontsnapt dankzij Matteo Darmian; Juventus verslikt zich

Zondag, 25 april 2021 om 17:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:11

Internazionale heeft zondagmiddag opnieuw een grote stap gezet op weg naar de landstitel. De ploeg van trainer Antonio Conte was in eigen huis met 1-0 te sterk voor Hellas Verona. Lang leek het duel af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, totdat invaller Matteo Darmian een kwartier voor tijd het vonnis voltrok voor de koploper. De voorsprong op AC Milan, dat maandagavond op bezoek moet bij Lazio, bedraagt nu dertien punten met nog vijf speelronden. Juventus liep op bezoek bij Fiorentina opnieuw averij op: 1-1.

Internazionale – Hellas Verona 1-0

In een uiterst teleurstellende eerste helft trok Inter, waar Stefan de Vrij de negentig minuten vol maakte, het initiatief naar zich toe. Lautaro Martínez en Achraf Hakimi kregen mogelijkheden om de thuisploeg al vroeg in het duel op voorsprong te zetten, maar waren beiden onnauwkeurig in de afronding. Halverwege de eerste helft deden de bezoekers iets terug via Federico Dimarco. De verdediger leek de bal voor het inschieten te hebben, maar zag hoe Samir Handanovic zich op het laatste moment voor het schot gooide en daarmee een tegentreffer voorkwam. Het goed georganiseerde Hellas had amper moeite om de aanvallende intenties van Inter in het eerste bedrijf af te slaan.

Na de pauze nam de druk van de thuisploeg sterk toe. Martínez kwam na een fraaie solo oog in oog met Marco Silvestri te staan, maar verzuimde een hoek te kiezen en stuitte op de benen van de doelman. Diezelfde Martínez werd niet veel later bij een veelbelovende aanval aan de arm getrokken, waarna scheidsrechter Rosario Abisso de koploper een vrije trap toekende. Hakimi probeerde het ineens van zo’n dertig meter en zocht de rechterkruising, maar moest toezien hoe zijn inzet op de paal uiteen spatte. Een kwartier voor tijd trok Inter het duel alsnog naar zich toe. De opkomende Darmian kreeg tien minuten na zijn invalbeurt de bal aan de linkerkant in de loop mee van Hakimi en schoof het leer eenvoudig raak door het midden: 1-0.

Fiorentina – Juventus 1-1

Met Matthijs de Ligt in de basis was het lang wachten voordat een van beide ploegen voor het eerste moment van opwinding zorgde. Erick Pulgar leek de openingstreffer op de schoen te hebben halverwege de eerste helft met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied, maar zag zijn poging op de linkerpaal belanden. Amper een minuut later schreeuwde de thuisploeg om een strafschop toen Dusan Vlahovic naar de grond ging in de zestien van Juventus. Scheidsrechter Davide Massa wilde er niet aan. De strafschop zou na een half uur spelen alsnog volgen. Adrien Rabiot kreeg de bal ongelukkig op de arm en zag hoe Vlahovic het buitenkansje benutte door Wojciech Szczesny de verkeerde hoek in te sturen: 1-0.

Juventus had de mogelijkheid om nog voor rust op gelijke hoogte te komen. Een poging van Aaron Ramsey ging ruim naast het doel van Bartlomiej Dragowski. Het lukte Juventus in de tweede helft om in aanvallend opzicht een vuist te maken en dat resulteerde al snel in de gelijkmaker. Alvaro Morata werd op de rand van het strafschopgebied bediend door Juan Cuadrado en vond de linkerbovenhoek: 1-1. Massa werd door de VAR naar het scherm geroepen om een eventuele buitenspelsituatie te beoordelen, maar bleef bij zijn beslissing. In de slotfase van het duel kreeg Juventus kansen om de winst alsnog naar zich toe te trekken, maar gescoord zou er niet meer worden.