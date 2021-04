Ajax officieus kampioen na doelpunten Davy Klaassen tegen AZ

Zondag, 25 april 2021 om 16:22 • Dominic Mostert

Ajax is officieus kampioen van de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag boekte zondag een 2-0 zege in de topper tegen AZ dankzij twee goals van Davy Klaassen. De voorsprong op nummer twee PSV bedraagt twaalf punten met nog vier duels te spelen. Ajax heeft een superieur doelsaldo (+68 om +35) en kan de champagne bijna ontkurken. De koploper kan volgende week kampioen worden in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen.

Er vielen geen doelpunten voor de rust, maar meeslepend was de eerste helft wel. De eerste serieuze kans was in de zesde minuut voor Sébastien Haller, na een voorzet van Dusan Tadic. De recordaankoop kon, mede door goed uitkomen van Marco Bizot, niet voor het beslissende balcontact zorgen. In de twintigste minuut koos Antony er in kansrijke positie voor om de bal opzij te spelen, maar daar hadden Ryan Gravenberch en Haller niet op gerekend. AZ, dat de voorgaande vijf uitwedstrijden tegen ploegen uit de traditionele top drie won, werd daarna gevaarlijk.

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic gaat uit de kleren na de 2-0 overwinning op AZ

Owen Wijndal schoot hard op Maarten Stekelenburg, Teun Koopmeiners schoot een afvallende bal hoog over, Calvin Stengs stuitte eveneens op Stekelenburg en hetzelfde gold voor Albert Gudmundsson, die het probeerde vanuit een moeilijke hoek. In de slotfase van de eerste helft kwam Bruno Martins Indi net tekort om binnen te tikken na een ingestudeerde corner en voorbereidend werk van Wijndal, omdat Edson Álvarez op het laatste moment een sliding inzette voor het doel. Bizot pareerde een vrije trap van Tadic op stijlvolle wijze en dus bleef het voor de rust bij 0-0.

Ajax begon fel in de tweede helft en werd meteen dreigend via een laag schot van Nicolás Tagliafico, dat met de voet werd gekeerd door Bizot. Aan de overzijde raakte Gudmundsson de bal vlak voor het doel verkeerd na een goede pass van Myron Boadu en daarna krulde de IJslander de bal voorlangs. Haller wist namens Ajax een vrije kopkans niet te benutten na een voorzet van Lisandro Martínez, waarna Bizot een schot van Tagliafico afstopte. De 1-0 volgde halverwege de tweede helft. Tadic kapte Yukinari Sugawara uit en speelde Haller aan, maar de spits hield Martins Indi van de bal en zorgde ervoor dat Klaassen kon afronden.

Na dat doelpunt kwam AZ er niet meer aan te pas. Bizot voorkwam dat Klaassen in de korte hoek zijn tweede doelpunt van de middag maakte, keerde ook een inzet van invaller Brian Brobbey in een één-op-één-situatie en pareerde een kopbal van Ryan Gravenberch. Maar in de laatste minuut van de officiële speeltijd zorgde Klaassen met een kopbal bij de tweede paal alsnog voor de 2-0. Ajax moet in een van de vier slotwedstrijden van het seizoen minstens een punt pakken om zich officieel tot kampioen te kronen. De ploeg van Ten Hag neemt het volgende maand op tegen FC Emmen (thuis), Feyenoord (uit), VVV-Venlo (thuis) en Vitesse (uit).