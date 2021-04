Degradatie lijkt onafwendbaar voor inspiratieloos ADO na nieuwe mokerslag

ADO Den Haag is zondagmiddag een stuk dichter bij degradatie uit de Eredivisie gekomen. De ploeg van trainer Ruud Brood had in eigen huis geen antwoord op de vlijmscherpe omschakelingen van Fortuna Sittard: 0-3. Door de nederlaag is het gat naar plek zestien opgelopen tot acht punten, mede doordat FC Emmen eerder op de middag in eigen huis wél van Heracles Almelo wist te winnen: 3-1. Voor Fortuna betekende het de eerste zege sinds anderhalve maand, nadat men in de afgelopen drie wedstrijden onderuit was gegaan. De ploeg van trainer Sjors Ultee is nu definitief veilig en mag zelfs nog hopen op de play-offs om Europees voetbal. De achterstand op nummer acht Heracles bedraagt slechts twee punten.

ADO kent in eigen huis doorgaans weinig moeite met Fortuna en de laagvlieger bleef in de laatste vijf ontmoetingen in het Cars Jeans Stadion ongeslagen. De thuisploeg moest wel toezien hoe de bezoekers ditmaal voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgden, toen Mats Seuntjens een schot van grote afstand naast zag gaan. Fortuna kreeg niet veel later een flinke domper te verwerken toen Dario van den Buijs al na vijf minuten noodgedwongen moest worden gewisseld vanwege een blessure. De formatie van Ultee kwam vervolgens wel beter in de wedstrijd en nam vijf minuten voor rust zelfs de leiding in Den Haag. Na een prima combinatie in de zestien van ADO schoot Zian Flemming raak op aangeven van Emil Hansson.

Fortuna loerde in Den Haag op de omschakeling en liet de bal aan de thuisploeg, dat het veldoverwicht niet wisten om te zetten in grote mogelijkheden. ADO mocht zelfs van geluk spreken dat het niet met een grotere achterstand de kleedkamers in ging, nadat Sebastian Polter op slag van rust de paal raakte met een kopbal. Even daardoor wist Gianni Zuiverloon een van richting veranderd schot van dichtbij niet achter Piet Velthuizen te werken. Velthuizen keerde bij Fortuna terug onder de lat nadat eerste doelman Yanick van Osch deze week positief werd getest op het coronavirus. Na de pauze werden de laatste sprankjes hoop van ADO al snel de prullenbak ingeschoten door Fortuna.

Slechts drie minuten hadden de bezoekers nodig om de score te verdubbelen. Seuntjens stuurde aan de rechterkant van het veld met een uitstekende pass Flemming de diepte in, waarna diens voorzet bij de tweede paal eenvoudig kon worden afgerond door Polter: 0-2. ADO probeerde het wel, maar liet zich veelvuldig aftroeven in de duels en moest toezien hoe Fortuna zich enkele keren eenvoudig onder de druk uit voetbalde. De eindstand werd een kwartier voor tijd bepaald door Tesfaldet Tekie. De middenvelder kreeg alle tijd en ruimte om vanaf een meter of twintig aan te leggen en vond de rechterhoek naast Fraisl: 0-3.