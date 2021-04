Perez: ‘Super League is weg, maar dit haalt écht de ziel uit het voetbal’

Zondag, 25 april 2021 om 14:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:57

Kenneth Perez is bepaald geen liefhebber van de VAR. Volgens de analist haalt het gebruik van de videoscheidsrechter 'de ziel uit het voetbal'. Perez verwijst zondagmiddag in de studio van ESPN naar de afgekeurde treffer van Eran Zahavi namens PSV tegen FC Groningen (1-0). De aanvaller liep juichend weg, maar na overleg met de VAR keurde arbiter Jeroen Manschot het doepunt af. De bal was bij de voorzet van Denzel Dumfries namelijk al over de achterlijn geweest.

"Dat uitgestelde juichen haalt eigenlijk de ziel uit het voetbal", zo oordeelt Perez zonder omhalen. "Dat zei Zahavi eigenlijk ook, dat is wat écht de ziel uit het voetbal haalt. De Super League is nu weg, maar dit haalt echt de ziel eruit. Dat je ingetogen moet juichen." De analist schuift nog een mogelijk probleem naar voren: "We hebben een tijd geen supporters gehad. Maar als er straks weer supporters zijn, die helemaal uit hun dak gaan. Sorry, maar er was een pinkje buitenspel." Collega-analist Ronald de Boer is het eens met de zienswijze van Perez.

"Een goed voorbeeld was toen met Manchester City, toen Raheem Sterling scoorde en 60.000 mensen zich in de halve finale waanden", verwijst De Boer in zijn analyse naar het duel in de kwartfinale van de Champions League met Tottenham Hotspur in het seizoen 2018/19. The Citizens leken destijds de bevrijdende 5-3 te maken ver in de blessuretijd, maar na een check bij de VAR werd de treffer geannuleerd. Tottenham plaatste zich derhalve voor de halve eindstrijd tegen Ajax en niet het zwaar teleurgestelde Manchester City.

Zahavi sprak zaterdagavond na afloop van de minieme zege op Groningen over het juichen na zijn uiteindelijk afgekeurde doelpunt. "Het is erg ongelukkig", klonk het in gesprek met De Telegraaf. "Als spits geeft het je een erg slecht gevoel, want je viert het als een gek en achteraf voel je jezelf nog dom ook." De PSV-spits zou graag zien dat de VAR voortaan anders te werk gaat. "Ik hou meer van de ouderwetse regel, met voordeel voor de aanvallende ploegen. Vandaag waren er weer fans in het stadion en die willen ook vermaakt worden. Hoe meer goals iedereen ziet, hoe blijer men is."