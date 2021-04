Jayden Braaf jongste Nederlandse doelpuntmaker aller tijden in Serie A

Jayden Braaf is zondagmiddag uitgegroeid tot de jongste Nederlandse doelpuntmaker aller tijden in de Serie A. De aanvaller van Udinese, die sinds 1 februari wordt gehuurd van Manchester City, kwam tot scoren tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Benevento (2-4) en maakte daarmee zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau. Braaf is 18 jaar en 237 dagen oud.

Het talent speelde voor zondag al drie wedstrijden voor Udinese, waarvan twee als invaller. Zondag kwam hij twintig minuten voor tijd binnen de lijnen, toen Udinese met 1-3 aan de leiding ging. Met zijn eerste balcontacten maakte de voormalig jeugdspeler van Ajax en PSV er 1-4 van. Braaf werd in het strafschopgebied bediend door Roberto Pereyra, passeerde Kamil Glik met een behendige voetbeweging en rondde af met het linkerbeen in de korte hoek.

In de Serie A speelt momenteel geen enkele speler die jonger is dan Braaf en al wist te scoren. Hij is tevens de jongste Nederlandse doelpuntmaker ooit in de Serie A. Braaf neemt het record over van Clarence Seedorf, die voor Sampdoria scoorde toen hij 19 jaar en 323 dagen oud was. Udinese neemt na de overwinning de elfde plek in de Serie A in. Benevento staat zeventiende en heeft drie punten verwijderd van de 'rode streep': de nummers achttien tot en met twintig degraderen direct naar de Serie B.

