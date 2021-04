Koeman laat Barcelona vanmiddag met ‘el bloque campeón’ aantreden

Zondag, 25 april 2021 om 15:08 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:27

Ronald Koeman laat Barcelona zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Villarreal in LaLiga aantreden met el bloque campeón. De Catalanen spelen met dezelfde elf voetballers die acht dagen geleden ten koste van Athletic Club (0-4 winst) de 31e Copa del Rey uit de clubgeschiedenis veroverden. Dat betekent één verandering ten opzichte van het competitieduel van los Azulgrana met Getafe (5-2 winst) van afgelopen donderdag: Sergiño Dest heeft zijn basisplaats terug ten koste van Sergi Roberto. Het duel in het Estadio de la Cerámica in Vila-real gaat om 16.15 uur van start.

Koeman wil niet voor verrassingen komen te staan en handhaaft daarom zijn 3-5-2-systeem met de gebruikelijke namen. Dat betekent dat Marc-André ter Stegen het doel verdedigt en Óscar Mingueza, Gerard Piqué en Clément Lenglet de driemansdefensie vormen. Frenkie de Jong, Sergio Busquets en Pedri staan op het middenveld en de flanken zijn voor Dest en Jordi Alba. Lionel Messi en Antoine Griezmann zijn de aanvallers in het systeem van de Nederlander.

Ten opzichte van het duel met Getafe heeft Koeman weer de beschikking over Ousmane Dembélé indien de wedstrijd niet naar wens verloopt of de aanval van meer snelheid moet worden voorzien. De aanvaller is hersteld van klachten aan het schaambeen. Trincao maakte afgelopen donderdag als invaller weinig indruk en door de afwezigheid van de nog steeds geblesseerde Martin Braithwaite is Dembélé de aangewezen persoon om eventueel als invaller voor nieuw elan te zorgen.

Miralem Pjanic ontbreekt door klachten aan zijn rechterknie, terwijl doelman Neto zijn rentree in de wedstrijdselectie maakt. Dat gaat ten koste van Iñaki Peña, die zich net als Konrad de la Fuente bij Barcelona B meldde. Neto en Arnau Tenas zijn de reservekeepers. De al langer geblesseerden Ansu Fati en Philippe Coutinho zitten logischerwijs evenmin bij de wedstrijdselectie.

Het doelpuntloze gelijkspel van Real Madrid zaterdagavond tegen Real Betis (0-0) biedt Barcelona (68 punten, 31 duels) de gelegenheid om op gelijke hoogte te komen met de titelverdediger (71 punten, 33 duels) én bovendien hebben de Catalanen nog een duel tegoed. Koploper Atlético Madrid (73 punten, 32 duels) speelt vanaf 21.00 uur uit bij Athletic Club en nummer vier Sevilla (67 punten, 32 duels) treedt om 18.30 uur in eigen huis aan tegen streekgenoot Granada.

Al dertien duels op rij ongeslagen

Barcelona verloor in 2007/08 (!) voor het laatst een uitwedstrijd tegen Villarreal. Onder leiding van Frank Rijkaard gingen de Catalanen met 3-1 onderuit; Marcos Senna (tweemaal) en Santi Cazorla waren namens el Submarino Amarillo trefzeker en Bojan Krkic scoorde voor Barcelona. Ruim dertien jaar later is alleen Lionel Messi nog van de partij en heeft Barcelona niet één van de dertien visites (elf competitieduels en twee bekerwedstrijden) aan Vila-real verloren: acht overwinningen, vijf remises en een doelsaldo van 27 vóór en 13 tegen. In de laatste drie uitduels met Villarreal scoorde Barcelona liefst tien keer: 0-2, 4-4 en 1-4.

Opstelling Villarreal: Asenjo; Foyth, Albiol, Torres, Alberto Moreno; Chukwueze, Capoue, Parejo, Trigueros; Gerard Moreno en Alcacer.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi en Griezmann.