Ontketende Michael de Leeuw helpt FC Emmen aan nieuw clubrecord

Zondag, 25 april 2021 om 14:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:31

FC Emmen heeft zondagmiddag hele goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Dick Lukkien was in eigen huis met 3-1 te sterk voor Heracles Almelo. Alle treffers kwamen op naam van Michael de Leeuw, die zijn ploeg daarmee hoogstpersoonlijk aan een nieuw clubrecord hielp. Nooit eerder lukte het Emmen namelijk om drie wedstrijden op rij te winnen in de Eredivisie. Het betekende tevens alweer de achtste wedstrijd op rij zonder nederlaag voor de ploeg uit Drenthe, die door de zege klimt naar de zestiende plek.

Beide ploegen kregen al voor aanvang van de wedstrijd een eerste tik te verwerken, daar Nick Bakker niet fit genoeg bleek om aan te treden namens Emmen en Heracles het moest stellen zonder aanvoerder Robin Pröpper, die eveneens afhaakte in de warming-up. De bezoekers schoten beter uit de startblokken en kregen via Noah Fadiga de eerste mogelijkheid van de wedstrijd, maar de rechtsback schoot in de korte hoek op de vuisten van Michael Verrips na een combinatie met Kasper Lunding. Emmen kwam vervolgens beter in de wedstrijd en was na een klein half uur spelen dichtbij de openingstreffer, toen Luka Adzic het probeerde met een schot van afstand na een fraaie solo. Zijn poging eindigde naast het doel van Janis Blaswich.

Heracles kwam in het tweede gedeelte van de eerste helft nauwelijks nog van de eigen helft af en mocht van geluk spreken dat bij rust niet tegen een achterstand werd aangekeken. In de blessuretijd raakte Emmen uit een hoekschop de lat en de paal, door toedoen van nota bene Mats Knoester en Marco Rente. Na de pauze kwam Heracles wel iets beter voor de dag, maar wist de ploeg van trainer Frank Wormuth nauwelijks tot uitgespeelde kansen te komen. Een schot van Lucas Schoofs kon eenvoudig worden gepakt door Verrips en een kopbal van Fadiga op aangeven van Rai Vloet eindigde in het zijnet.

Aan de overkant was Emmen wel trefzeker. Jochem Kamphuis kende geen genade toen De Leeuw na een licht vergrijp van Fadiga naar de grond ging. De scheidsrechter legde de bal op de stip en zag hoe De Leeuw het buitenkansje zelf benutte door Blaswich de verkeerde kant op de sturen: 1-0. Heracles ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker en werd tien minuten voor tijd beloond. Een hoge bal bleef hangen tussen Ismail Azzaoui en doelman Verrips, waarna laatstgenoemde met een karatetrap een overtreding beging op de aanvaller van Heracles. Kamphuis wees wederom naar de stip, waarna Vloet vanaf elf meter voor zijn vijftiende van het seizoen tekende: 1-1.

Toen de wedstrijd vervolgens leek af te stevenen op een gelijkspel, toonde De Leeuw nog tweemaal zijn klasse. In de slotfase van het duel schoot hij na een knappe schijnbeweging raak via de onderkant van de lat, om in blessuretijd uit de rebound wederom doel te treffen. De spits reageerde het meest attent op een rebound en verschalkte Blaswich in de korte hoek voor de derde keer. De Leeuw krikte met zijn hattrick zijn seizoenstotaal op van negen naar twaalf treffers en hielp Emmen aan de derde zege op rij.