Thierry Henry haalt uit naar Arsenal: ‘Ik herkende mijn club niet’

Zondag, 25 april 2021 om 13:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:38

Thierry Henry was geschokt door de plannen van Arsenal om deel te nemen aan de Super League. De clublegende schaart zich achter de ontevreden supporters en zegt zich niet te herkennen in de club waarmee hij tussen 1999 en 2007 zeer succesvol was. Eerder lieten ook voormalig trainer Arsène Wenger en oud-spits Ian Wright al hun ongenoegen blijken over de gang van zaken en het aandeel van Arsenal in de mislukte plannen.

Honderden supporters van Arsenal trokken vrijdag naar het Emirates Stadium uit protest tegen de rol van eigenaar Stan Kroenke bij de opzet van de Europese topcompetitie. De fans hielden een beeltenis in de lucht en een van hen zou bij de protestactie zijn been hebben gebroken. Verder verliep de actie vreedzaam. "Ik ben trots op wat de fans hebben bereikt", zegt Henry tegen The Telegraph. "Niet alleen de supporters van Arsenal, maar alle supporters. Dat de Super League niet doorgaat mag gezien worden als een overwinning voor het voetbal."

Henry reageerde verbaasd toen hij lucht kreeg van de plannen van de twaalf founding clubs om een aparte competitie te starten. "Ik was echt geschokt, zoals de meeste mensen. Ik kon niet geloven wat zich ontvouwde. Ik heb er nog niet eerder over gesproken, maar wat er nu is gebeurd deed me beseffen dat de club van de fans is. Daar ben ik ook onderdeel van. Ik herkende mijn club niet en wat er is gebeurd, met de poging om lid te worden van een afgesloten competitie, valt niet goed te praten. Ze runnen de club als een bedrijf, niet als een voetbalclub."

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin hoopt dat de founding fathers, Juventus, Real Madrid en Barcelona, hard zullen worden gestraft voor hun rol bij de opzet van de Super League. Voor de zes clubs uit de Premier League is hij een stuk milder, daar zij eerder al besloten uit het project te stappen. Henry vindt het moeilijk om te verklaren waarom de clubs zich wilden afscheiden. "Misschien is het een gebrek aan begrip van de kernwaarden van het voetbal en misschien was het geld een te grote verleiding. Wat het ook was, ze hadden het mis", besluit de voormalig doelpuntenmaker.