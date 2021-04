Ajax met teruggekeerde Klaassen op jacht naar officieuze landstitel

Zondag, 25 april 2021 om 13:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:54

Erik ten Hag heeft de opstelling bekendgemaakt voor de thuiswedstrijd tegen AZ van zondagmiddag. Er is bij de koploper in de Eredivisie slechts twee wijzigingen ten opzichte van de ontmoeting met FC Utrecht (1-1) van donderdagavond. Davy Klaassen vervangt Mohammed Kudus centraal op het middenveld van Ajax, terwijl Antony voorin de plaats inneemt van David Neres. De clash in de Johan Cruijff ArenA begint om 14.30 uur.

Klaassen en Antony kregen donderdag tegen Utrecht rust van Ten Hag, al kwamen de middenvelder en de vleugelaanvaller nog wel als invaller binnen de lijnen. Desondanks liet Ajax twee punten liggen in de jacht op het kampioenschap in de Eredivisie. PSV won daarnaast zaterdagavond met 1-0 van FC Groningen, waardoor de Amsterdamse club deze zondag nog niet de landstitel in de wacht kan slepen. Bij winst op AZ echter is men echter wel officieus kampioen. De voorsprong op nummer twee PSV groeit dan naar 12 punten (76 om 64 punten). Beide clubs komen na deze speelronde nog viermaal in actie dit seizoen.

Neres en Kudus begonnen tegen AZ op de bank, net als onder meer Sean Klaiber, Oussama Idrissi, Zakaria Labyad en Brian Brobbey. Ten Hag heeft na de ontmoeting met Utrecht niet te maken met nieuwe blessuregevallen, waardoor Ajax verder met vertrouwde namen aantreedt tegen AZ. Stekelenburg krijgt voor zich te maken met Devyne Rensch, Jurriën Timber, Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico. De teruggekeerde Klaassen wordt op het middenveld geflankeerd door Edson Álvarez en Ryan Gravenberch. Voorin moeten Dusan Tadic en Antony zorgen voor aanvoer richting Sébastien Haller.

Bij AZ zijn er ook enkele wijzigingen. Zo krijgt Yukinari Sugawara op de rechtsbackpositie de voorkeur boven de geblesseerde Jonas Svensson, die ontbreekt in Amsterdam. Aanvoerder Koopmeiners keert na een schorsing terug op het middenveld. Jordy Clasie is net als Svensson ook nog geblesseerd en is dus ook niet opgenomen in de wedstrijdselectie van AZ voor de uitwedstrijd tegen Ajax. Het is de derde keer dat beide ploegen elkaar dit seizoen ontmoeten. In januari won Ajax zowel in competitieverband als in de TOTO KNVB Beker van de opponent uit Amsterdam: 0-3 en 0-1.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Haller, Tadic.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Letschert, Martins Indi, Wijndal; Midtsjö, Koopmeiners, Gudmundsson; Stengs, Boadu en Karlsson.