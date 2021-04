Ajax kreeg keiharde afwijzing van familie Bijlow: ‘Nog liever putjes scheppen’

Zondag, 25 april 2021 om 11:49 • Laatste update: 11:50

Justin Bijlow heeft zich in het verleden op de radar gespeeld bij Ajax, zo vertellen zijn broer Joël en vader Willem in een uitgebreid interview met Voetbal International. Bijlow is van kinds af aan hartstochtelijk fan van Feyenoord, zat als kleine jongen op de tribune in De Kuip en schopte het bij de Rotterdammers tot het eerste elftal, waar hij momenteel na een lange blessure weer als eerste doelman geldt. De interesse van Ajax werd door zijn naasten dan ook direct naar de prullenbak verwezen.

De familie van Bijlow werd in het verleden na een wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax aangesproken door Peter den Otter, toenmalig trainer van broer Joël. "Peter werkte destijds bij Ajax. Hij had Edwin van der Sar en Sjaak Swart bij hem", weet Joël zich te herinneren. "Ze zeiden: Joël, je broer is niet normaal zo goed. Die kunnen we hier wel gebruiken'. Ik keek hem aan en vroeg: Wat denk je? Dat hij voor die club van jullie komt spelen? Van der Sar keek weg en Swart vroeg zich vervolgens hardop af wat er aan de hand was. Het enige wat ik nog kon zeggen: 'Hij gaat toch niet met dat logo van jullie op de borst rondlopen?’"

De afkeer richting Amsterdam en Ajax zit diep bij de familie Bijlow. De negen jaar oudere Joël doorliep eveneens de jeugdopleiding van Feyenoord, maar wist het nooit tot een officiële wedstrijd te schoppen. Wel trainde hij onder toenmalig trainer Gertjan Verbeek meermaals mee met de hoofdmacht. "Ik heb altijd gezegd dat ik liever putjes ga scheppen dan voetballen in Amsterdam. Dat zit gewoon in ons en dat gaat er niet uit", gaat Joël verder. Ook zijn vader, die een eigen aannemersbedrijf runt, moet niks van Ajax weten. "Een onderaannemer moet bij ons echt niet met een Ajax-shirt aankomen. Dan kan hij meteen inpakken."

Het tweetal blikt met het voetbalweekblad uitgebreid terug op de jeugd die Bijlow genoot en de drempels die hij in het verleden heeft moeten overwinnen om te komen tot waar hij nu staat. De doelman maakte in 2017 al op negentienjarige leeftijd zijn debuut onder de lat bij Feyenoord en staat inmiddels op 36 competitiewedstrijden in het shirt van de Rotterdanse club. "Hij is eigenlijk te vroeg volwassen geworden", vertelt zijn vader Willem. "Die jongen was zó gretig en zó goed, dat de trainers het met hem aandurfden. Maar het ging wel heel snel. Ergens is hij natuurlijk nog steeds een jochie."

Dit seizoen moest Bijlow lange tijd vanaf de tribune toekijken vanwege een slepende blessure. Het kwam hem op veel kritiek te staan, onder meer dat hij te blessuregevoelig zou zijn. "Wat ze over hem schrijven, boeit hem niet", zegt zijn vader. "De ene dag is hij een held, de andere dag een lul. Maar ik heb hem wel gewaarschuwd voor die blessures. Ik zei: 'Wat je broer is gebeurd, kan jou ook gebeuren. Je moet echt voorzichtig zijn.' Die teenblessure had hij misschien wel kunnen voorkomen. Dat heeft met volwassenheid te maken. Hij wil elke bal hebben, ook in een warming-up. Hij neemt altijd risico’s. Daar moet hij gewoon slimmer in worden."