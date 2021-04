Rampseizoen krijgt vervolg: Siemen Mulder komt niet meer in actie

Zondag, 25 april 2021 om 11:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:00

Voor Siemen Mulder zit het seizoen er nu al op. De 37-jarige scheidsrechter kampt met een overbelaste achillespees en zal derhalve in deze jaargang niet meer in actie komen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Vanwege de blessure is Mulder ook niet in staat om zijn conditietest uit te voeren. Hij heeft nog één poging over, omdat de arbiter tijdens de eerste twee testen er niet in slaagde om de vereiste limiet te behalen.

"Ik ga de komende tijd revalideren en uitzoeken hoe deze blessure goed verholpen kan worden. Ik wil er in het nieuwe seizoen weer staan", laat Mulder zondag weten in een reactie aan Voetbal International. De arbiter baalt van de ongelukkige maanden die hij achter de rug heeft. "In mijn hele carrière had ik nog nooit een test niet gehaald en is er nooit discussie geweest over mijn fitheid en trainingsarbeid. Ik heb gewoon een pechseizoen met een heel vervelende achillespeesblessure. Van altijd fit naar een seizoen vol blessures", treurt de terneergeslagen Mulder.

Siemen Mulder heeft één poging over om in betaald voetbal actief te blijven

De jonge scheidsrechter legt vervolgens uit daar welke blessures hij dit seizoen geplaagd wordt. "Vorig jaar heb ik tijdens de eerste lockdown een paar maanden aan crossfittraining gedaan en daar begonnen de klachten. Deze klachten werden na de eerste conditietest van het seizoen alleen maar heftiger en uiteindelijk zo erg dat ik voor de winterstop twee maanden moest revalideren." De vele klachten waren van grote invloed op de conditietest die Mulder moest uitvoeren. "De klachten speelden weer op in de aanloop naar de meest recente test, waardoor ik tijdens de eerste test helaas moest uitstappen."

"In mijn wil de test wel te halen, want ik had nog nooit een test niet gehaald, heb ik het weekend na de eerste test de volledige test getraind en dat ging boven verwachting goed. Tijdens de tweede test schoot het in mijn hamstring waardoor ik moest opgeven", zo blikt Mulder terug op de periode vol rampspoed. "Misschien heb ik te veel in korte tijd gedaan en/of niet goed naar mijn lichaam geluisterd, maar ik hou er gewoon niet van om zo’n test niet te halen." De focus voor Mulder ligt nu op de start van het nieuwe seizoen. Het is nog niet bekend wanneer en of de KNVB hem de gelegenheid geeft om alsnog de conditietest te halen.

De Telegraaf wist zaterdagochtend te melden dat Mulder voor de tweede keer was gezakt voor de conditietest. Er werd tevens vermeld dat de arbiter nu moet slagen voor zijn derde conditietest, omdat er anders ‘definitief een streep gaat door zijn naam voor het betaald voetbal’. Het ziet ernaar uit dat Serdar Gözübüyük en Erwin Blank hun tweede conditietest wél gehaald hebben. De krant schreef begin deze maand dat Mulder, Gözübüyük, Blank en assistenten Joey Waleveld, Maarten Ketting, Charl Schaap en Frank Janssen hun conditietest niet hadden gehaald. De scheidsrechtersaanstellingen moesten daardoor begin april op zijn kop, al kampte Gözübüyük op dat moment met knieklachten en gebruikte hij de test als onderdeel van zijn revalidatie.