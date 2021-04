Makkelie krijgt topaffiche in halve finale Champions League toegewezen

Zondag, 25 april 2021 om 10:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:13

Wederom goed nieuws voor Danny Makkelie. De Nederlandse arbiter is namelijk door de UEFA aangesteld voor de kraker tussen Real Madrid en Chelsea in de halve finale van de Champions League. Beide clubs treffen elkaar dinsdag in het Alfredo Di Stéfano, met de return in Londen op woensdag 5 mei. Enkele dagen geleden werd bekend dat Makkelie deze zomer actief zal zijn als scheidsrechter op het EK.

Makkelie kwam dit seizoen al zeven keer eerder in actie in het miljardenbal. In de groepsfase was hij de scheidsrechter bij het treffen tussen Juventus en het Barcelona van trainer Ronald Koeman. In de kwartfinale van de Champions League was hij verantwoordelijk voor de returnwedstrijd tussen Real en Atalanta. Korte tijd later krijgt De Koninklijke in Europees verband dus wederom te maken met Makkelie. Hessel Steegstra en Jan de Vries zullen hem assisteren in de Spaanse hoofdstad. Kevin Blom en Jochem Kamphuis zijn respectievelijk VAR en assistent-VAR in Madrid. Orel Grinfeeld uit Israël is vierde official.

Voor Makkelie kwam er onlangs een einde aan de jarenlange samenwerking met assistent-scheidsrechter Mario Diks. Er ontstond tijdens de meest recente interlandperiode ophef over het doelpunt van Cristiano Ronaldo namens Portugal dat niet werd toegekend door Makkelie en Diks, terwijl de bal duidelijk over de lijn leek te zijn. De regerend Europees kampioen liet hierdoor twee punten liggen tegen Servië (2-2). Makkelie bood zijn excuses aan richting Portugal, zette Diks uit zijn team en wees De Vries aan als diens vervanger.

Makkelie is inmiddels dus ook in voorbereiding op het EK dat op 11 juni begint. Het wordt zijn eerste grote eindtoernooi als scheidsrechter. Hij floot nooit eerder op een EK of WK, maar heeft wel ervaring in de Nations League. Collega Björn Kuipers, de andere Nederlandse arbiter op de eindronde van deze zomer, floot al op de EK's van 2012 en 2016, de WK's van 2014 en 2018 en ook op de Confederations Cup van 2013 en 2017. Eigenlijk zou het WK 2018 het laatste grote toernooi zijn voor de 47-jarige Kuipers, maar de UEFA vroeg hem of hij nog even wilde doorgaan.