Ceferin vernietigend over Super League-trio: ‘Denken dat de aarde plat is’

Zondag, 25 april 2021 om 10:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:34

Aleksander Ceferin wil dat de founding fathers van de Super League de harde consequenties aanvaarden van hun acties. De voorzitter van de UEFA is vooral boos op de bestuursleden van Juventus, Real Madrid en Barcelona, die hij vergelijkt met mensen die denken dat de aarde plat is. Ceferin is overigens een stuk milder voor de zes Engelse clubs, omdat de deelnemers uit de Premier League al heel snel uit de Super League stapten.

Ceferin sluit sancties zeker niet uit, al weet hij nog niet hoe de eventuele straffen er precies uit gaan zien. "Iedereen moet de consequenties aanvaarden voor wat er is gebeurd en we kunnen niet doen alsof er niets is gebeurd", waarschuwt de UEFA-baas in een uitgebreid interview met de Daily Mail. "Je kunt zoiets niet doen en dan zeggen: 'Ik ben gestraft omdat iedereen een hekel aan mij heeft. De betreffende clubs kunnen alleen zichzelf de schuld geven. Het is niet goed wat ze hebben gedaan en de komende dagen zullen we bekijken wat we daartegen moeten doen", aldus Ceferin.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Elf Serie A-clubs willen straf voor Juventus, AC Milan en Inter

De clubs die wilden deelnemen aan de Super League moeten worden bestraft, zo vindt het overgrote deel van de Serie A-clubs. Lees artikel

De voorzitter van de UEFA maakt overigens wel een duidelijk onderscheid tussen Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal en Tottenham Hotspur en de overige zes clubs uit de Super League. "De Engelse clubs hebben hun fout al snel toegegeven. Er is moed voor nodig om te erkennen dat je verkeerd bezig bent. Ik verdeel de clubs dan ook in drie groepen: de clubs uit Engeland die gelijk al afhaakten, Atlético Madrid, Internazionale en AC Milan en dan de clubs (Real, Barcelona en Juventus, red.) die denken dat de aarde plat is en nog steeds heil zien in de Super League. Er is een groot verschil tussen deze categorieën. Maar iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Het is echter nog te vroeg om te zeggen op welke manier dat zal plaatsvinden", zo benadrukt de hoogste baas van de UEFA.

De Super League is wat betreft Real-voorzitter Florentino Pérez nog steeds springlevend, ondanks de harde woorden van Ceferin. "Uit een uitgebreid rapport van KPMG bleek vorig jaar al dat de twaalf clubs uit de Super League maar liefst 650 miljoen euro verlies hebben geleden. En dat in een seizoen dat maar voor drie maanden in het teken stond van de coronacrisis", vertelt de Spaanse bestuurder in een onderhoud met AS. "Dit jaar bedraagt het verlies tussen de twee en tweeëneenhalf miljard euro. Girondins Bordeaux heeft zelfs al faillissement aangevraagd. We moeten snel actie ondernemen, anders geen veel clubs kopje onder", geeft de bezorgde Pérez als waarschuwing mee.

De UEFA werkt ondertussen aan een nieuwe opzet voor de Champions League vanaf 2024. Pérez kan zich echter niet vinden in de plannen van Ceferin en consorten. "Ze kunnen mij eerlijk gezegd niet overtuigen", aldus de Real-preses. "Het format niet maar ook zeker de timing. 2024 is wat mij betreft veel te laat." Pérez is overigens niet te beroerd om aan zelfreflectie te doen. "We moeten iets verkeerd hebben gedaan de afgelopen week. We zullen ernaar kijken en ook de verschillende ideeën komen aan bod." De voorzitter van Real benadrukt tot slot dat de clubs die de Super League hebben verlaten juridisch gezien nog steeds aan de topcompetitie zijn verbonden. "Er is nog helemaal niets getekend. Ze hebben dit project alleen maar verlaten omdat ze onder grote druk kwamen te staan."

De onvrede over de Super League leeft overigens niet alleen bij de UEFA. Elf Serie A-clubs, te weten AS Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma en Cagliari, hebben een brief verstuurd aan Lega Serie A-voorzitter Paolo Dal Pino met het verzoek om Juventus, Inter en AC Milan te bestraffen. De topclubs zouden ‘door in het geheim te handelen het Italiaanse voetbal beschadigd hebben’. De elf clubs willen gauw tot een spoedvergadering komen met de twintig clubs uit de Serie A.