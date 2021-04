Engelse clubs komen met massale boycot tijdens voetbalweekend

Zondag, 25 april 2021 om 07:00 • Daniel Cabot Kerkdijk

Alle Engelse clubs gaan volgend weekend de sociale media boycotten. De clubs doen dat in reactie op de toename van racistische en discriminerende teksten via de kanalen, in de richting van spelers. De boycot van Twitter, Facebook en Instagram begint komende vrijdag, 30 april om 15.00 uur, en duurt tot en met maandag 3 mei om 23.59 uur. Clubs, spelers, trainers en ook scheidsrechters zullen niets op sociale media plaatsen. Komend weekend staat onder meer het topduel tussen Manchester United en Liverpool op het programma.

“Racisme in welke vorm dan ook is onacceptabel en we kunnen niet toestaan dat spelers en clubs blijvend hiermee te maken hebben op sociale media”, zo schrijft Richard Masters namens de Premier League in een statement. “De Premier League en onze clubs willen met deze boycot duidelijk maken dat de sociale-mediabedrijven meer moeten aan het uitbannen van rassenhaat. We zullen niet stoppen met het uitdagen van deze bedrijven totdat er aanzienlijke verbeteringen te zien zijn in het beleid om online discriminatie aan te pakken.”

Chelsea FC will boycott social media between 30 April and 3 May in response to the discriminatory abuse targeted at players and many others.



We are united with all in English football in saying that this cannot continue. Social media companies must do more to stop online hate. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 24, 2021

In februari schreven Engelse voetbalorganisaties nog een brief aan de grote sociale-mediabedrijven met een oproep om accounts die zich schuldig maken aan racisme en beledigingen te blokkeren. “We hebben in de loop der jaren veel ontmoetingen gehad met uw leidinggevenden, maar de realiteit is dat uw platforms nog steeds een toevluchtsoord zijn voor misbruik. Door uw passiviteit hebben de anonieme daders het idee gekregen dat ze onaantastbaar zijn”, stond er in de brief. Daar is volgens de Premier League onvoldoende gehoor aan gegeven door Facebook en Twitter. Instagram, eigendom van Facebook, heeft wel nieuwe maatregelen aangekondigd en Twitter antwoordde ‘de inspanningen voort te zetten’.

Eerder deze maand deden Swansea City, Birmingham City en het Schotse Rangers hun sociale media al een week in de ban, nadat spelers van die clubs racistisch waren bejegend. Ook onder anderen Anthony Martial, Marcus Rashford, Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané en Reece James werden de afgelopen weken getroffen door racisme op sociale media. Oud-voetballer Thierry Henry kondigde al aan te stoppen met de ‘vergiftigde’ social media.