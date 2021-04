Danny Buijs is ontstemd na verlies bij PSV: ‘Heel knap van Kevin en Jeroen’

Zaterdag, 24 april 2021 om 23:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:32

Trainer Danny Buijs is ontstemd over de strafschop die FC Groningen tegen kreeg in het uitduel met PSV. Na afloop van het met 1-0 verloren duel laat de oefenmeester tegenover ESPN blijken dat hij het niet eens is met het besluit van de arbitrage om een penalty toe te kennen aan PSV, dat via Eran Zahavi maximaal profiteerde van de buitenkans. “Ik vind het onzin”, oordeelde ook Wessel Dammers, die volgens Jeroen Manschot en Kevin Blom strafbaar hands maakte.

"Het was een cruciaal moment met die penalty natuurlijk. Hij schiet hem van ongeveer twee meter tegen mijn hand aan”, geeft Dammers zichtbaar geërgerd aan. “Ik wil uitstappen om het schot te blokken. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Ik maak gewoon een lopende beweging en beweeg niet met mijn arm naar de bal of wat dan ook. En dan geeft hij ook nog een gele kaart. Maar we hebben het PSV tot de slotfase moeilijk weten te maken en daar mogen we trots op zijn. Daarom is het wel ontzettend zuur dat de VAR zo ingrijpt”, vindt de verdediger van Groningen.

Even na rust raakte Donyell Malen met een schot van buiten het strafschopgebied de opgeheven arm van Dessers, die op de rand van de zestien stond. In eerste instantie vond arbiter Manschot het voorval geen aanleiding om een strafschop uit te delen aan PSV, maar de leidsman werd door videoscheidsrechter Blom naar het scherm geroepen. Na het bekijken van de beelden kende Manschot alsnog een penalty toe.

Net als zijn collega Dammers was ook Azor Matusiwa verbaasd over het penaltymoment, dat hij na afloop voor de camera van ESPN terugkeek. “Ik vind het lastig hoor. Die bal wordt zo hard geschoten en hij heeft nooit de tijd gehad om zijn hand naar zijn lichaam toe te halen. Dit is geen overduidelijk hands vind ik en het is erg zwaar gestraft. Het is gewoon zuur dat je zo benadeeld wordt met die handsbal”, aldus de middenvelder.

Buijs liet na afloop weten zich niet te kunnen vinden in de beslissing om de bal op de stip te leggen. "Dammers heeft zijn arm naast zijn lichaam, hij steekt de hand niet uit en bovendien is het ook nog de vraag of hij die handsbal wel binnen het strafschopgebied maakt. Heel knap dat Kevin en Jeroen dit wel geconstateerd hebben”, zegt de trainer sarcastisch. Hoewel verslaggeefster Hélène Hendriks Buijs nog tegenspreekt en aangeeft dat er veelvuldig naar de beelden is gekeken, blijft de trainer van Groningen geïrriteerd. “Ook met een derde herhaling heb je niet de garantie dat ze altijd de juiste beslissing nemen”, besluit Buijs.