Danny Post lijkt in ontluisterend interview al op te geven: ‘De pijp is leeg'

Zaterdag, 24 april 2021 om 22:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:07

VVV-Venlo scherpte zaterdagavond het negatieve clubrecord aan door voor de elfde keer op rij te verliezen in de Eredivisie. De Limburgers zijn na de nederlaag tegen Sparta Rotterdam (2-0) weer een stap dichter bij degradatie gekomen, beseft ook Danny Post. De aanvoerder van VVV reageert zwaar teleurgesteld en lijkt de hoop op lijfsbehoud zelfs al een beetje verloren te zijn.

"Dit hele jaar is een teleurstelling", verzucht Post bij ESPN. "Het is heel zwaar. Mentaal we zitten er allemaal doorheen. Niks lukt, alles gaat verkeerd en dat ligt aan onze mentaliteit. Het zit gewoon niet goed in deze spelersgroep. Je kan Mourinho voor deze groep neerzetten, maar dat is het ook allemaal niet. Het zit in de koppies, ook bij mijzelf. Wat het is weet ik ook niet, maar de pijp is gewoon echt leeg."

Post lijkt de wanhoop nabij. "We zijn mentaal gewoon niet goed. We zijn toe aan een resultaat, maar dat ga je nooit halen op deze manier. Als dat besef niet komt, dan gaat het seizoen als een nachtkaars uit en dat zie je vandaag gebeuren. We hebben al zo vaak gesprekken gevoerd: harde woorden, positieve woorden, op een gegeven moment probeer je alles. Maar het moet van uit onszelf komen. Je ziet gewoon dat het niet goed zit in deze groep qua beleving, qua weten wat er op het spel staat."

Daarbij steekt de middenvelder van VVV ook de hand in eigen boezem. "Ik merk dat van de beleving ook aan mezelf. Ik zit hier al jaren en ik merk dat ik niet kan brengen in het team wat ik normaal wel altijd breng. Dat vreet ook aan je, mentaal is het gewoon heel zwaar. We hebben nog vier wedstrijden waarin we alles moeten doen om erin te blijven, maar dat wordt een hele opgave."

De laatste zege van VVV was op 27 januari (4-1 tegen Vitesse). Daarna volgden elf nederlagen in de Eredivisie. Het negatieve clubrecord stond op tien duels op rij aan het einde van het seizoen 1978/79 en het begin van het seizoen 1985/86. VVV staat momenteel zestiende, een plek die aan het eind van het seizoen play-offs om promotie/degradatie in zou houden. De voorsprong op FC Emmen, dat dit jaar juist in topvorm is, is nog slechts één punt. Op de laatste speeldag volgt de mogelijk beslissende wedstrijd tussen VVV en Emmen.