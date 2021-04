Ghezzal doet Sneijder na bij Besiktas; Galatasaray wint na rood Podolski

Zaterdag, 24 april 2021 om 21:36 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:50

Besiktas heeft zaterdag geen fout gemaakt in de Süper Lig. De lijstaanvoerder van de Turkse competitie was in eigen huis met 3-1 te sterk voor Kayserispor en heeft daarmee, met nog vijf speeldagen te gaan, een voorsprong van zes punten op Galatasaray en Fenerbahçe, dat zondag nog in actie komt tegen Kasimpasa. Galatasaray boekte tegelijkertijd een zeer moeizame zege op Antalyaspor en doet daarmee ook goede zaken in de race om een Champions League-ticket. Dat is immers alleen voor de nummers een en twee weggelegd. De nummers drie en vier moeten genoemen nemen met de voorronde van het Conference League-toernooi.

Besiktas - Kayserispor 3-1

De eerste dertien minuten van het duel tussen Besiktas en Kayserispor mochten er absoluut zijn. Na vier minuten stond het al 1-0: na een één-twee tussen Gökhan Töre en Adem Ljajic werd laatstgenoemde gevloerd en wees scheidsrechter Cüneyt Çakir naar de stip. Rachid Ghezzal stuurde doelman Dogan Alemdar de verkeerde hoek in. Twee minuten later stond het alweer gelijk: na een pass van Denis Alibec vanaf links kreeg Pedro Henrique veel te veel vrijheid in het strafschopgebied en schoot hij de bal in de rechterhoek achter Ersin Destanoglu.

Het was Besiktas dat vervolgens opnieuw de leiding nam. Georges-Kevin N’Koudou ontving de bal in het strafschopgebied van Ljajic, maakte ruimte voor een schot en mikte de bal laag en diagonaal in de rechterhoek: 2-1. De Fransman nam na 65 minuten spelen ook de 3-1 voor zijn rekening: na een heerlijke pass van Ghezzal richting de verste paal werkte hij de bal van dichtbij achter Alemdar. Bij de bezoekers deed Kevin Luckassen het laatste kwartier mee.

Ghezzal leverde met zijn vijftiende assist van het seizoen een bijzondere prestatie. In de voorbije tien seizoenen in de Süper Lig kwamen slechts vier spelers eerder tot (minimaal) een dergelijk aantal: Cicinho in 2013/14, Wesley Sneijder in 2016/17 en Edin Visca in 2017/18.

Antalyaspor - Galatasaray 0-1

De ploegen van Ersun Yanal en Fatih Terim waren een uur lang aan elkaar gewaagd, maar een ondertalsituatie bracht de wedstrijd uit balans. Lukas Podolski had al geel op zak toen hij zich niet inhield in enkele duels en uiteindelijk moest hij een overtreding op Sener Özbayrakli bekopen met een tweede gele kaart tegen zijn ex-werkgever. Het was voor de Duitser pas zijn eerste rode kaart in het Turkse voetbal.

Met een man meer hing de 0-1 in de lucht. Een inzet van Mostafa Mohamed op de rechterpaal was een voorbode van de openingstreffer in de 77e minuut. De Egyptenaar werkte de bal in een keer binnen na een goede aanval over rechts: 0-1. Ömer Bayram en Ryan Donk stonden in de basis; Ryan Babel viel vlak na de 0-1 in voor Halil Dervisoglu.