Gary Lineker kan zich niet inhouden na West Ham - Chelsea: ‘Utterly baffling’

Zaterdag, 24 april 2021 om 21:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:26

Gary Lineker spreekt zich zaterdag andermaal uiterst kritisch uit over de VAR in Engeland. De oud-spits en televisiepresentator reageert op Twitter op de discutabele rode kaart die West Ham United-verdediger Fabian Balbuena kreeg in de thuiswedstrijd tegen Chelsea (0-1).

Balbuena schoot in de 81ste minuut van de wedstrijd een bal weg en kwam na zijn schietbeweging met zijn schoen terecht op het onderbeen van Ben Chilwell. Scheidsrechter Chris Kavanagh kende na het bekijken van de beelden een rode kaart toe aan de Paraguayaanse mandekker, maar volgens Lineker is dat zwaar onterecht. "Oh ffs (for fuck sake ofwel 'in godsnaam', red.), dat is geen rode kaart", schrijft de voormalig spits. "Hij werkt gewoon de bal weg. Belachelijk."

How can VAR and the referee get it so wrong? It’s just baffling. Utterly baffling. ??????? — Gary Lineker ?? (@GaryLineker) April 24, 2021

Lineker is blijkbaar zo ontdaan over de beslissing dat hij kort daarna nog een keer tweet. "Hoe kunnen VAR en de scheidsrechter het zo mis hebben?", vraagt Lineker zich af. "Het is gewoon verbijsterend. Ronduit verbijsterend." Chelsea won de wedstrijd overigens dankzij een treffer op slag van rust van Timo Werner, die voor het eerst sinds 68 dagen weer eens scoorde namens the Blues.