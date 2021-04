Drie afgekeurde doelpunten weerhouden PSV niet van verdiende zege

Zaterdag, 24 april 2021 om 20:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:54

PSV heeft zaterdagavond zijn eerste wedstrijd voor publiek sinds eind september gewonnen. De ploeg van Roger Schmidt had tegen FC Groningen de pech dat drie doelpunten werden afgekeurd, maar een strafschop van Eran Zahavi bleek alsnog voldoende voor een verdiende overwinning: 1-0. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Willy van der Kuijlen. Het clubicoon van PSV overleed maandag op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van Alzheimer. PSV neemt op de tweede plek drie punten voorsprong op AZ, dat zondag op bezoek gaat bij koploper Ajax.

Het eerste gevaar in de wedstrijd kwam na een kwartier van de voet van Cody Gakpo. De aanvallende middenvelder van PSV nam de bal van afstand uit de lucht en raakte kiezelhard de lat. Aan de overzijde kwam doelman Yvon Mvogo goed weg toen hij uitgleed en een hoge terugspeelbal al vallend kon wegkoppen. PSV creëerde daarna twee grote kansen op de openingstreffer. Donyell Malen glipte voorbij de glijdende Ko Itakura en wilde Sergio Padt omspelen, maar schoot op het lichaam van de goalie van FC Groningen.

Malen dribbelde even later met enig fortuin voorbij een aantal verdedigers van FC Groningen en zette laag voor op Ibrahim Sangaré. De middenvelder van PSV leek van dichtbij te kunnen intikken, maar Itakura bracht op de doellijn wonderbaarlijk redding voor de bezoekers. Na rust deed Groningen voor het eerst in aanvallend opzicht van zich spreken. Mo El Hankouri snelde op links langs Denzel Dumfries en zette laag voor op Ahmed El Messaoudi, die de paal raakte.

Het initiatief kwam daarna weer bij PSV te liggen, dat na een prachtige combinatie tussen Malen en Dumfries dacht te scoren. Eran Zahavi tikte binnen uit de lage voorzet van Dumfries, maar de bal was achter geweest en dus werd de treffer geannuleerd. Zeven minuten later zat het PSV wél mee met een arbitrale beslissing, toen Donyell Malen de bal hard tegen de arm van Wessel Dammers schoot en scheidsrechter Jeroen Manschop naar de stip wees. Zahavi schoot de bal door het midden en zette PSV op voorsprong: 1-0.

Weer zeven minuten later kreeg Malen de bal zomaar in de voeten geschoven door El Hankouri. De spits van PSV stuurde Gakpo diep, die het karwei met links klaarde. Ook dit doelpunt werd echter afgekeurd, omdat Gakpo nipt buitenspel stond. Zahavi raakte de bal daarna van dichtbij verkeerd na een prachtige vooractie en voorzet van Malen en ook Gakpo hielp een grote kans om zeep. Laatstgenoemde kapte eerst een verdediger uit en schoot daarna via het lichaam van Padt naast. Weer even later werd opnieuw een treffer van Malen afgekeurd, die diep gestuurd was door Dumfries maar in buitenspelpositie stond. Groningen zette een slotoffensief op en uitgerekend doelman Padt kopte in blessuretijd uit een hoekschop naast.