Bayer Leverkusen wint en verhoogt de spanning in de Bundesliga

Zaterdag, 24 april 2021 om 20:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:47

Bayer Leverkusen heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de strijd om Europees voetbal. In eigen huis trad de ploeg van trainer Hannes Wolf aan tegen Eintracht Frankfurt, dat na een fraaie strijd met 3-1 verslagen werd. In de Bundesliga is het gevecht om tickets voor de Champions League door het resultaat nog spannender geworden. Leverkusen staat met 50 punten zesde en achtervolgt Borussia Dortmund (55), Eintracht (56) en VfL Wolfsburg (57).

De openingsfase in de BayArena begon veelbelovend, daar er in de eerste negen speelminuten al drie grote kansen genoteerd werden. Eerst was het Leon Bailey die zijn geluk beproefde met een schot in de linkerbenedenhoek, maar doelman Kevin Trapp had een uitstekende redding in huis. Even later moest de sluitpost van Eintracht zich wederom strekken om een doelpunt te voorkomen; ditmaal was het Karim Bellarabi die namens Leverkusen een duit in het zakje deed. Aan de andere kant werd André Silva gevaarlijk, maar ook hij had het vizier niet op scherp staan.

Ondanks de zinderende start brak er vervolgens een impasse aan, die voor rust niet meer doorbroken zou worden. Florian Wirtz zorgde voor het laatste wapenfeit van de eerste helft, al kon hij het veldoverwicht van Leverkusen niet tot uiting brengen op het scorebord. Twee minuten na de thee liet Eintracht zich pas weer voor het eerst zien. Silva trok via de rechterkant het zestienmetergebied binnen en legde de bal terug op Daichi Kamada, die vervolgens van dichtbij rakelings naast schoot.

Halverwege de tweede helft werd het duel dan toch opengebroken. Het was Moussa Diaby die een bal van Aleksandar Dragovic verlengde en Bailey in stelling bracht. Laatstgenoemde bleef ijzig kalm en zette de 1-0 op het scorebord. Daarmee was het hek van de dam. Tien minuten na de openingstreffer fungeerde Bailey als aangever en hij gunde Lucas Alario de kans om de voorsprong te verdubbelen: 2-0. In de blessuretijd leek Silva met een trefzekere kopbal de eindstand op 2-1 te bepalen, maar direct na de aftrap herstelde Demirbay op aangeven van Diaby de voordelige marge van twee doelpunten: 3-1. Daley Sinkgraven speelde de hele wedstrijd namens de thuisploeg; Jetro Willems bleef negentig minuten op de bank bij Eintracht.