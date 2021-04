Timo Werner scoort na 68 dagen en beslist Londense topper

Zaterdag, 24 april 2021 om 20:21 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:52

Chelsea heeft zaterdag een cruciale zege geboekt in de strijd om de tickets voor Champions League-voetbal. Het Premier League-duel met West Ham United had veel weg van een schaakspel, dat uiteindelijk dankzij een treffer van Timo Werner in het voordeel van the Blues werd beslecht: 0-1. Hakim Ziyech begon op de bank bij de bezoekers maar mocht in de 74ste minuut het veld betreden ten faveure van Christian Pulisic. Dankzij de overwinning verstevigt Chelsea, dat 58 punten heeft, de vierde plek op de ranglijst, terwijl West Ham (55), Liverpool (54), Tottenham Hotspur (53) en Everton (52) in het kielzog varen. Laatstgenoemde en nummer drie Leicester City (59) hebben nog een duel tegoed.

Manager Thomas Tuchel wijzigde zijn basiself op maar liefst zes plekken na het doelpuntloze gelijkspel tegen Brighton & Hove Albion; West Ham stond met twee wijzigingen in de opstelling aan de aftrap ten opzichte van het midweekse duel met Newcastle United (3-2 nederlaag). Het strijdplan van de thuisploeg was duidelijk: Chelsea het spel laten maken en zelf via de counter een doorbraak proberen te forceren. Voor de neutrale toeschouwer leverde dat overigens geen aantrekkelijk schouwspel op, want grote kansen bleven tot de 35ste minuut uit. Toen werd West Ham gevaarlijk.

Na een voorzet vanaf de linkerkant kreeg Pablo Fornals de bal voor zijn voeten, waarna hij met een schot de verre hoek opzocht. César Azpilicueta leek vervolgens net voor de doellijn met zijn arm een treffer te voorkomen, maar arbiter Chris Kavanagh wuifde het appel voor hands weg. Ook de videoscheidsrechter oordeelde dat de rechtsachter zijn arm voldoende langs het lichaam hield. De teams leken met een doelpuntloze tussenstand te gaan pauzeren, maar twee minuten voor het rustsignaal sloeg Chelsea onverwachts toe. Na een zelf opgezette aanval kreeg Werner de bal ter hoogte van het vijfmetergebied terug van Ben Chilwell, waarna de spits koelbloedig afrondde: 0-1. Het was de eerste treffer van de Duitser sinds 15 februari, toen hij trefzeker was tegen Newcastle.

Tien minuten na de pauze kreeg Werner een uitgelezen mogelijkheid om de score te verdubbelen. Mason Mount had een fraaie uithaal van afstand in huis die met moeite gepareerd werd door doelman Lukasz Fabianski. Uit de rebound kon de Duitse spits van dichtbij afdrukken, maar hij schoof de bal op onfortuinlijke wijze voorlangs. Aan de overzijde kwam Jesse Lingard dicht bij de gelijkmaker. De rechterspits kreeg het leer net buiten de zestien voor zijn voeten en schoot met buitenkant rechts rakelings naast de paal. Tien minuten voor tijd kwam West Ham met tien man te staan. Fabián Balbuena wilde opruimen maar trapte Chilwell na het uitverdedigen al dan niet bewust hard op de enkel. Hoewel Kavanagh in eerste instantie geen rode kaart in de overtreding zag, corrigeerde de videoscheidsrechter het besluit: direct rood. Mede daardoor hoefde Chelsea niet meer te vrezen voor een venijnig slotoffensief van de the Hammers.