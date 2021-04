Ook Watford keert na één seizoen al terug naar de Premier League

Zaterdag, 24 april 2021 om 19:40 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:07

In navolging van Norwich City heeft ook Watford zich verzekerd van promotie naar de Premier League. Het team van trainer Xisco was zaterdag met 1-0 te sterk voor Millwall, waar Maikel Kieftenbeld negentig minuten meedeed. Door de overwinning kunnen the Hornets niet meer achterhaald worden door de nummer drie en maakt men in de resterende twee speeldagen samen met Norwich City uit wie de Championship wint.

Net als Norwich City degradeerde Watford vorig jaar uit de Premier League, maar ook voor de huidige nummer twee is het verblijf in de Championship tot slechts één seizoen beperkt gebleven. Watford, waar William Troost-Ekong een vaste waarde is, won zaterdag dankzij een rake strafschop van Ismaïla Sarr. Norwich City won met 1-3 van Queens Park Rangers en Tim Krul viel op door een strafschop van Lyndon Dykes te keren. De Nederlander stopte eerder dit seizoen al twee penalty's.

Vier clubs moeten de komende weken gaan bepalen wie er samen met Norwich City en Watford ook naar de Premier League gaat. De nummers drie tot en met zes gaan de play-offs in en op dit moment lijkt erop dat dit Brentford (78 punten), Bournemouth (77 punten), Barnsley (77 punten) en Swansea City (76 punten) worden. Alleen Reading (68 punten) is theoretisch ook nog in de race voor een plaats bij de eerste zes, al moet men dan wel alle drie resterende wedstrijden winnen én hopen dat Swansea niet één punt pakt in de resterende twee duels.