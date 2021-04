Goal: Ajax is opnieuw in de markt voor groot talent van Santos

Zaterdag, 24 april 2021 om 19:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:43

Ajax volgt de verrichtingen van de zeventienjarige Kaiky, zo meldt de Braziliaanse tak van Goal. De verdediger van Santos wordt in Zuid-Amerika beschouw als toptalent en heeft ook de belangstelling gewekt van Arsenal. Vooralsnog is alleen sprake van interesse: er zijn nog geen aanbiedingen binnengekomen voor Kaiky, zo stelt Santos tegenover Goal.

Voorlopig is van een transfer sowieso geen sprake, want Kaiky viert op 12 januari zijn achttiende verjaardag en kan pas op dat moment de overstap naar Europa maken. De centrumverdediger van 1,86 meter maakte op 28 februari van dit jaar zijn officiële debuut voor Santos en heeft inmiddels negen officiële wedstrijden voor Santos op zijn naam staan. In de Copa Libertadores, die begin maart van start ging, speelde Kaiky alle vijf wedstrijden tot nu toe volledig mee.

Binnen Santos wordt Kaiky gezien als een enorm talent, dat de Braziliaanse topclub liever niet ziet vertrekken. Santos wijst naar de ontsnappingsclausule van liefst zeventig miljoen euro in het contract van zijn toptalent. De verbintenis van Kaiky werd in december verlengd tot medio 2023. Mocht het tot een transfer naar Ajax komen, dan wordt Kaiky de tweede speler van Santos die in korte tijd naar Amsterdam gaat. Afgelopen zomer kwam de inmiddels negentienjarige Giovanni na veel juridisch getouwtrek voor een opleidingsvergoeding van één miljoen euro naar Ajax.