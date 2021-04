Heerenveen mist Joey en Henk Veerman bij pijnlijke nederlaag tegen PEC

Zaterdag, 24 april 2021 om 18:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:29

PEC Zwolle heeft zaterdag een zakelijke overwinning geboekt op sc Heerenveen. Het Eredivisie-duel werd gekenmerkt door het grote aantal afwezigen wegens coronabesmettingen. In eigen huis werden de Friezen, die het moesten stellen zonder de besmette Henk Veerman en Joey Veerman, met 0-2 verslagen. Door de nederlaag blijft de ploeg van Johnny Jansen (37 punten) steken op de tiende plek van de ranglijst, terwijl PEC (35) klimt naar de elfde positie in de Eredivisie. Een pijnlijke dreun voor Heerenveen in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal; de Zwollenaren mogen weer stiekem dromen van nacompetitievoetbal.

Trainer Jansen koos voor Benjamin Nygren als vervanger van Henk Veerman in de spits, terwijl Rodney Kongolo de honneurs waarnam voor Joey Veerman. Het ontbreken van de twee vaste krachten was een fikse aderlating voor de Friezen, daar de Volendammers dit seizoen samen al verantwoordelijk waren voor 21 van het totale aantal treffers van Heerenveen in de Eredivisie (39). Verder maakte PEC op vrijdag al wereldkundig zwaar gehavend af te moeten reizen naar het Abe Lenstra Stadion: een zevental spelers testte positief op het coronavirus en mocht niet in actie komen.

De openingsfase was voor de tweeduizend aanwezige toeschouwers bepaald geen lust voor het oog, daar het tot de achttiende minuut duurde voordat het eerste schot op doel genoteerd werd. Kenneth Paal beproefde zijn geluk met een schot van buiten het zestienmetergebied, maar doelman Erwin Mulder liet zich niet verrassen. Na een klein half uur spelen werd de score dan toch geopend. Pelle Clement zag zijn kans schoon om vanaf circa achttien meter uit te halen en deed dat met een succesvolle schuiver in de rechterbenedenhoek: 0-1. De beste kans voor Heerenveen ontstond op slag van rust, toen Siem de Jong de stand hoopte te nivelleren maar uit de draai op de paal schoot.

Het wegvallen van Veerman en Veerman had zichtbaar grote weerslag op het spel van Heerenveen, dat ook na de pauze zelden gevaarlijk werd. PEC hield op eenvoudige wijze stand en vond halverwege het tweede bedrijf de tweede treffer. Clement had vanaf de linkerkant van het veld een indraaiende vrije trap in huis die met het hoofd werd verlengd door Bram van Polen. Mulder stond aan de grond genageld en zag de bal in de verre hoek binnenvallen: 0-2. De thuisploeg probeerde nog een doorbraak te forceren, maar de aansluitingstreffer werd niet meer gevonden. Het was de eerste keer sinds april 2004 dat Heerenveen niet tot scoren kwam in een Eredivisie-ontmoeting met PEC.