Roger Schmidt geeft Ibrahim Sangaré basisplaats tegen FC Groningen

Zaterdag, 24 april 2021 om 17:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:54

PSV begint zaterdagavond met Ibrahim Sangaré in de basis tegen FC Groningen. De Ivoriaan krijgt op het middenveld de voorkeur boven Pablo Rosario, die op de bank zit. Voor het overige beginnen de Eindhovenaren met dezelfde spelers als twee weken geleden tegen VVV-Venlo (0-2 zege). De wedstrijd staat in het teken van PSV-icoon Willy van der Kuijlen, die maandag op 74-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van Alzheimer. De aftrap is om 18.45 uur in het Philips Stadion.

De laatste tijd speelt Olivier Boscagli op het middenveld bij PSV en ook tegen FC Groningen zal dat zo zijn. De Fransman vormt een controlerend blok met Sangaré. Rosario, normaal gesproken de middenveldpartner van Boscagli, zit wel op de bank. Voor het overige verandert er niets, waardoor Yvon Mvogo opnieuw in het doel staat. De verdediging wordt gevormd door Denzel Dumfries, Jordan Teze, Nick Viergever en Philipp Max.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De aanvallende middenvelders van PSV zijn wederom Mario Götze en Cody Gakpo, waardoor onder meer Noni Madueke en Mohamed Ihattaren genoegen moeten nemen met een plek op de reservebank. Het vaste spitsenkoppel van trainer Roger Schmidt bestaat uit Eran Zahavi en Donyell Malen.

Aan de zijde van FC Groningen ontbreekt Arjen Robben, die niet fit genoeg is bevonden voor de wedstrijd.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Viergever, Max; Sangaré, Boscagli; Götze, Gakpo; Zahavi, Malen

Opstelling FC Groningen: Padt; Te Wierik, Dammers, Itakura, Gudmundsson; El Messaoudi, Matusiwa, Van Kaam; El Hankouri, Strand Larsen, Suslov