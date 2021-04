Toch een minuut stilte bij Eredivisie-duels voor Van der Kuijlen

Bij alle Eredivisie-wedstrijden op zaterdag 24 en zondag 25 april wordt voor aanvang een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van Willy van der Kuijlen afgelopen week, zo maakt de KNVB zaterdagmiddag bekend. Op sociale media rees de voorbije dagen de terechte vraag waarom de nationale voetbalbond na het overlijden van Mister PSV niet bekendmaakte voor elk duel in de komende Eredivisie-speelronde een minuut stilte te houden.

Willem II en RKC Waalwijk stonden immers vrijdagavond al tegenover elkaar en pas een dag later treedt de KNVB naar buiten met de mededeling dat er bij de resterende acht duels wél een minuut stilte zal worden gehouden. Al voordat de KNVB met het besluit naar buiten kwam, communiceerde Ajax echter het eigen initiatief om een minuut stilte voor Van der Kuijlen te houden, zo verzekert De Telegraaf.

"Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald", laat een zegsman aan NUsport weten. Bij de voetbalbond is er geen vast protocol voor een minuut stilte bij de dood van clubiconen. Alleen clubs kunnen individueel een verzoek doen. "Het is lastig om een grens te bepalen wanneer we wel en niet een minuut stilte in de hele competitie houden." Met 311 doelpunten, waarvan 308 in het shirt van PSV, is Van der Kuijlen topscorer aller tijden van de Eredivisie. Hij was al geruime tijd ziek. Zijn familie liet vorig jaar weten dat Van der Kuijlen leed aan de ziekte van Alzheimer.

In een emotionele uitvaartdienst in het Philips Stadion werd zaterdag in een klein gezelschap afscheid genomen van de maandag op 74-jarige leeftijd overleden Van der Kuijlen. De club zond de dienst uit op de website. In aanwezigheid van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen werd stilgestaan bij de carrière en het leven van Mister PSV. Een eretitel die Van der Kuijlen ook na zijn actieve loopbaan met verve droeg.

Eerst als jeugd- en assistent-trainer en later als scout en clubicoon. Van der Kuijlen was ruim een halve eeuw betrokken bij en actief in de PSV-organisatie. Woensdagavond namen tientallen PSV-fans al afscheid door met fakkels, siervuurwerk, een spandoek en gezang bij het standbeeld van Van der Kuijlen bij het stadion een indrukwekkende laatste groet te brengen.