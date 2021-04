Koeman staat op persconferentie stil bij ‘grote onbekende’ Schreuder

Zaterdag, 24 april 2021 om 14:07 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:22

Barcelona maakt zich opnieuw op voor een cruciale ontmoeting in de strijd om de landstitel in Spanje. Het team van Ronald Koeman speelt zondagmiddag een uitwedstrijd tegen het altijd lastige Villarreal, dat momenteel zevende staat en nog volop in de strijd is om deelname aan de Europa League. Barcelona weet dat de dubbel een feit is als de resterende zeven wedstrijden in de Spaanse competitie worden gewonnen, inclusief he thuisduel met koploper Atlético Madrid.

“Een interessante wedstrijd”, zo blikte Koeman vooruit op de ontmoeting met Villarreal, dat zich eerder deze maand voor de halve finales van de Europa League plaatste. “Het is een elftal dat zeer goed voetbal speelt en spelers in de voorhoede heeft met veel kwaliteiten. Dat hebben ze zowel in Europa als in Spanje laten zien. Een finale? We moeten nog zeven wedstrijden spelen. Elke wedstrijd is belangrijk, ook voor de overige drie. Het belangrijkste is winnen. Als je niet wint, heb je minder kans op de landstitel. Dat is logisch.”

“Ik denk niet dat dit een lastigere uitwedstrijd zal zijn dan andere duels die nog komen gaan”, benadrukte de Nederlander. “Er zijn nog veel teams die ergens om spelen en heel weinig clubs voor wie niets meer op het spel staat. Daarom wordt dit in ieder geval een interessant duel. Elke titelkandidaat kan elk van zijn resterende duels winnen, niet alleen Barcelona. Je kan je bijna geen misstap meer permitteren. Ik weet niet of een ander team kampioen zal worden als men alle wedstrijden wint, maar wij zullen in ieder geval heel veel punten moet pakken om kampioen te worden.”

Koeman ziet Barcelona niet als favoriet voor de landstitel. “Atlético Madrid, Real Madrid en Sevilla winnen ook veel wedstrijden. Het voordeel ten opzichte van Atlético is dat zij nog naar het Camp Nou komen en dat we ze kunnen verslaan, maar dat geldt ook voor hen. Ik zie eigenlijk geen favoriet. Het zal tot en met de laatste speeldag spannend zijn.”

Alleen de laatste twee speeldagen van LaLiga worden tegelijkertijd afgewerkt. Tot 16 mei zullen de titelkandidaten dus eerder of later weten wat de concurrenten hebben gedaan. Dat is Koeman om het even. “Als je als eerste speelt en niet wint, weten de concurrenten wat je gedaan hebt. Maar het is mij om het even. Als de concurrenten eerst winnen, moet jij ook winnen. Maar winnen is sowieso altijd een must voor een club als Barcelona.”

Koeman kreeg ook een vraag over de samenwerking met Alfred Schreuder, die na bijna een compleet seizoen nog altijd een grote onbekende is voor de Spaanse media. “De technische staf, inclusief Alfred, werkt zeer goed met elkaar”, reageerde de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal. “Het is een nieuwe staf. Ik had nog nooit met Alfred, Henke Larsson, Albert Roca of keeperstrainer José Ramon de la Fuente gewerkt. Alfred is een Nederlander en Nederlanders houden van offensief voetbal. Hij heeft bij verschillende clubs gewerkt, waaronder Ajax.”

“Bij Ajax werkte hij met Erik ten Hag, die vergelijkbare spelideeën als Barcelona erop nahoudt. Hij heeft heel veel van Julian Nagelsmann geleerd en hij past hun ideeën toe. We complementeren elkaar. Vervolgens hakken we knopen door.” Uiteraard mocht ook een vraag over de continuïteit van Koeman niet ontbreken. “De voorzitter heeft meerdere keren zijn steun en vertrouwen laten blijken. In principe zie ik mezelf als trainer van Barcelona voor komend seizoen. Als dat niet zo is, dan zullen we moeten praten.”

Atlético Madrid gaat zondag op bezoek bij Athletic Club, terwijl Real Madrid zaterdag subtopper Real Betis ontvangt. Het Sevilla van Luuk de Jong en Karim Rekik reist zondag af naar Granada, dat nog tot de kwartfinales van de Europa League reikte