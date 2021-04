Winst landstitel en Champions League levert spelers Real Madrid niets op

Zaterdag, 24 april 2021 om 13:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:19

Real Madrid heeft voor het tweede seizoen op rij de eventuele kampioenspremies en de premies voor de eventuele winst van de Champions League geschrapt, zo meldt Marca. Volgens de zaterdageditie van de Spaanse sportkrant is het dat ‘het logische gevolg’ van de coronapandemie en de afwezigheid van fans in het stadion, ook al was er vanwege de grondige renovatie van het Santiago Bernabéu en de geringe capaciteit van het Estadio Alfredo Di Stéfano (zesduizend zitplaatsen) sowieso rekening gehouden met minder inkomsten.

Het bestuur van Real Madrid en de spelersgroep zijn daarnaast al weken in gesprek over een salarisverlaging van tien procent, net als vorig seizoen. Een algemeen akkoord laat nog op zich wachten, al hebben enkele spelers reeds ingestemd. Dat gaat op voor Martin Ödegaard en Luka Jovic, die akkoord gingen op het moment van hun verhuur aan respectievelijk Arsenal en Eintracht Frankfurt, en ook Luka Modric. Laatstgenoemde ondertekende recent een nieuw contract met de Koninklijke.

Real Madrid ging uit van een seizoensomzet van circa negenhonderd miljoen euro, maar de verwachting is dat men uitkomt op zeshonderd miljoen euro. Het succes op sportief gebied is een grote meevaller voor de Spaanse topclub. Het bereiken van de halve finales van de Champions League heeft Real Madrid bijna honderd miljoen euro opgeleverd en plaatsing voor de eindstrijd in Istanbul zou zelfs 115 miljoen euro aan inkomsten betekenen.

Real Madrid is door de renovatie van Santiago Bernabéu en de afwezigheid van fans op de tribunes tientallen miljoenen aan inkomsten misgelopen. De kaartverkoop voor de vijf thuiswedstrijden in het toernooi om de Champions League, inclusief de visite van Chelsea komende dinsdag, zou in totaal veertig miljoen euro aan inkomsten hebben betekend. In Spanje gaat men ervan uit dat de stadions ook in de eerste maanden van het nieuwe seizoen leeg zullen zijn of dat slechts een beperkt aantal toeschouwers op de tribune mag plaatsnemen.

Real Madrid heeft de prolongatie van de landstitel momenteel niet meer in eigen hand. Stadsgenoot Atlético Madrid heeft drie punten meer, terwijl Barcelona twee punten én een wedstrijd minder dan het team van Zinédine Zidane heeft. De hoop van Real Madrid is gevestigd op een goed resultaat, afhankelijk van de stand van zaken in LaLiga, in de topper tussen Barcelona en Atlético op 8 mei in het Camp Nou.