Lisandro Martínez onthult: ‘Ik zocht wel de grens op: drinken, vechtpartijtje’

Zaterdag, 24 april 2021 om 10:06

Lisandro Martínez doet in een interview met Het Parool een boekje open over zijn jeugd. De 23-jarige verdediger vertelt dat er voor hem een moeilijke periode aanbrak toen zijn ouders op zijn twaalfde uit elkaar gingen. “Ik had het daar moeilijk mee. Was verdrietig en zocht een uitweg. Ik was veel buiten met vrienden, deed dingen die niet door de beugel kunnen”, geeft Martínez te kennen.

“Niet crimineel, maar ik zocht wel de grens op. Drinken, vechtpartijtjes”, vertelt de Argentijnse verdediger. Zijn leven veranderde doordat hij op zijn veertiende zijn vriendin Muriel tegenkwam, met wie hij momenteel nog altijd samen is. “Zij heeft mij dingen laten zien die ik eerst niet zag. Ik moest volwassen worden. Daar heeft zij mij bij geholpen, met mijn ouders en opa en oma.” Martínez kwam tegelijkertijd in de jeugdopleiding van Newell’s Old Boys terecht, waar hij in een internaat zat.

“Vooral de eerste maanden waren zwaar, maar Muriel heeft me altijd gestimuleerd voor mijn droom te blijven vechten. Die zwarte periode in mijn puberjaren, de leeftijd waarop je naar jezelf zoekt, heeft me gevormd, gemaakt tot de voetballer en de mens die ik ben”, zegt Martínez. Hij brak niet door bij Newell’s Old Boys en maakte de overstap naar Defensa y Justicia, waar hij zich uiteindelijk in de kijker speelde bij Ajax.

“Ik weet nog precies wanneer Ajax bij mij kwam. Dat was in het geweldige jaar in de Champions League, rond de wedstrijden tegen Juventus. Scout Henk Veldmate was in Argentinië en wilde mij beter leren kennen. We hebben elkaar gesproken, eerst over persoonlijke zaken en daarna over voetbal. Toen wilde ik niks meer weten van andere clubs. Ik wilde naar Ajax”, brengt Martínez in herinnering. Voorlopig kwam hij sinds zijn komst tot 78 officiële wedstrijden voor Ajax.