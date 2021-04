Verweij noemt ‘grootste probleem’ in onderhandelingen tussen Ajax en Onana

Zaterdag, 24 april 2021 om 09:32

Marc Overmars liet vorige week zondag voorafgaand aan de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse (2-1) weten dat de onderhandelingen met André Onana over een nieuw contract waren stopgezet. De 25-jarige doelman, die momenteel een dopingschorsing van een jaar uitzit, ligt nog vast tot medio 2022, waardoor het voor de hand ligt dat hij nu komende zomer gaat vertrekken. Mike Verweij, Ajax-watcher voor De Telegraaf, zegt in de voetbalpodcast van de krant dat de onderhandelingen stuk liepen omdat de entourage van Onana met aanvullende eisen bleef komen.

“Hij wilde tot 2023 bijtekenen, maar dat was niet het grootste probleem”, zo begint Verweij in Kick-Off, zoals de voetbalpodcast van De Telegraaf heet. “Ajax wilde tot 2024 of 2025. Alleen had Onana ook steeds aanvullende eisen. Dat heeft Ajax best wel geïrriteerd. Niemand zegt het precies, maar ik heb het gevoel dat Ajax zijn salaris doorbetaalt tijdens zijn schorsing. Als er dan steeds aanvullende eisen komen, is het op een gegeven moment genoeg. Dan gaan ze verder kijken en daardoor is Pasveer in beeld gekomen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ze zijn er ook over een contractverlenging voor één seizoen niet uitgekomen. Wat de zaakwaarnemer van Onana betreft, komen ze daar nog wel uit. Maar ik weet niet of Ajax daar nog voor openstaat. Ik denk het niet, nu Pasveer is gehaald”, gaat Verweij verder. “Ajax neemt zijn verlies, maar dat verlies is relatief beperkt. Als je zegt dat hij dertig miljoen euro waard was en nu nul, is het een groot verlies. Maar hij is voor drie ton gehaald. Je kunt ook andersom redeneren: hij heeft geweldig gekeept in de Champions League en daarmee ook miljoenen verdiend voor de club.”

“Als het niet gaat, gaat het niet. Ze zullen proberen hem komende zomer te verkopen, al vraag ik me af of de clubs in Europa staan te trappelen om een geschorste keeper te kopen. Keepers leveren sowieso niet zoveel op, maar misschien is er een club die zegt: ‘Vorig seizoen was hij dertig miljoen waard, nu lopen we het risico voor tien, acht of vijf miljoen’”, stelt de Ajax-watcher van De Telegraaf. De Amsterdammers speelden vrijdag al in op een eventueel vertrek van Onana met het binnenhalen van Remko Pasveer, die transfervrij overkomt van Vitesse.

“Natuurlijk is Onana beter dan Stekelenburg en voor Eredivisie-begrippen uitzonderlijk”, benadrukt Verweij. “Maar Stekelenburg is ook een hele goede keeper. Hoe meer hij gaat keepen, hoe beter hij gaat worden. Het is een bewuste keuze van Ajax geweest, wie er ook eerste keeper gaat worden. Tegen Pasveer is er gezegd dat ze gaan kijken wie er de eerste keeper wordt. Dat wordt normaal gesproken Stekelenburg. Maar stel dat hij na vier wedstrijden geblesseerd raakt. Ik hoor de naam van Jay Gorter, een talentvolle keeper van Go Ahead Eagles. Of misschien blijft Scherpen, al denk ik dat hij verhuurd gaat worden. Dan kan je beter een kanon achter Stekelenburg hebben.”