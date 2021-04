‘Barcelona zet onder Koeman opgeleefde pupil voor 50 miljoen in de etalage’

Zaterdag, 24 april 2021 om 08:53 • Chris Meijer

Barcelona ‘verdenkt’ Ousmane Dembélé ervan dat hij over een jaar transfervrij wil vertrekken. De 23-jarige aanvaller heeft in het Camp Nou nog een contract tot medio 2022, maar is voorlopig nog niet met de club tot een overeenkomst gekomen over een nieuwe verbintenis. Om die reden heeft Barcelona volgens Sport besloten om Dembélé komende zomer te verkopen.

De Spaanse sportkrant pakt zaterdagochtend op de voorpagina uit met Dembélé. Transferible, kopt Sport: Barcelona zou inmiddels besloten hebben dat de Franse aanvaller komende zomer mag vertrekken. Er moet wel minimaal vijftig miljoen euro op tafel komen voor Dembélé. Juventus is weliswaar geïnteresseerd in zijn diensten, maar onderhandelt met zijn entourage over een transfervrije overstap in de zomer van 2022. Dat is voor Barcelona een inktzwart scenario.

Een eventueel transfervrij vertrek van Dembélé zou pijnlijk zijn voor Barcelona, aangezien hij in de zomer van 2017 nog voor maar liefst 135 miljoen euro overgenomen werd van Borussia Dortmund. Mede daardoor willen de Catalanen graag verlengen met 23-voudig Frans international. Een andere reden is dat Dembélé onder het bewind van trainer Ronald Koeman opgeleefd is bij Barcelona. Voorlopig was hij dit seizoen in 38 wedstrijden goed voor 10 doelpunten en 4 assists, al kampt hij momenteel met een blessure.

Manchester United had afgelopen zomer al concrete belangstelling voor Dembélé. De huidige nummer twee van de Premier League wilde de 23-jarige aanvaller in eerste instantie op huurbasis overnemen van Barcelona, met een optie tot koop. Manchester United en Barcelona kwamen er echter niet uit, waardoor Dembélé in Spanje bleef. Sport schreef eerder al dat Manchester United hem niet uit het oog verloren was, waardoor de contractonderhandelingen tussen Barcelona en Dembélé stroef verliepen.

Dembélé verlangt een fors salaris en Barcelona miet door de financiële moeilijkheden juist moet. Inmiddels zouden de Catalanen dus het besluit genomen hebben om de aanvaller komende zomer van de hand te doen, daar dit voorlopig het moment lijkt om nog een acceptabele transfersom binnen te kunnen halen. Overigens werd eerder al gesuggereerd dat Manchester United ook tot de zomer van 2022 wilde wachten, om Dembélé dan transfervrij te kunnen binnenhalen.