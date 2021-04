‘Misschien moet PSV eens op de koffie gaan bij Marc Overmars’

Zaterdag, 24 april 2021 om 08:21

PSV kan door de uitbreiding van het zogeheten partnerfonds en een nieuwe hypotheek op het stadion een kapitaalinjectie van vijftig miljoen euro tegemoet zien. Algemeen directeur Toon Gerbrands liet al doorschemeren dat dit komende zomer direct in de spelersgroep geïnvesteerd kan worden. Joep Schreuder adviseert PSV om eens ‘op de koffie te gaan’ bij Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax.

“Misschien moeten ze eens op de koffie gaan bij Marc Overmars, kijken hoe de directie van Ajax het heeft gedaan”, zegt Schreuder in gesprek met de NOS. “Daar zijn ze een tijd geleden een nieuwe weg ingeslagen, met hogere salarissen, met het halen van toppers als Dusan Tadic en Daley Blind, en vervolgens het gif van de Latijns-Amerikaanse spelers. Een mix van topspelers, gif en jonge talenten zorgen daar voor een titel met beleid. Maar waar zijn de Zuid-Amerikanen nu?”

“Types met een mentaliteit als Martínez of Álvarez kunnen ze goed gebruiken. PSV heeft een Guardado 2.0 nodig! Het zijn nu allemaal lieve leuke jongens op het middenveld”, stelt de NOS-verslaggever. Aad de Mos beaamt dat PSV ‘negen van de tien keer een gelukkige hand heeft gehad met Mexicaanse spelers’, los van Érick Gutiérrez. Tegelijkertijd waarschuwt de oefenmeester in ruste voor ‘roerige tijden’ en dat PSV met het huidige budget ‘allemaal bingo’s’ moet hebben. “Dus geen types als Maxi Romero, Érick Gutiérrez of Timo Baumgartl. Die leveren niks op.”

Denzel Dumfries en Donyell Malen staan op de nominatie om te vertrekken, terwijl De Mos zich afvraagt of Cody Gakpo, Mario Götze en Philipp Max kunnen worden behouden. Hij stelt dat PSV dan ook creatief zal moeten zijn. “Want eigenlijk is 50 miljoen natuurlijk niks. Sébastien Haller kostte alleen al 22 miljoen. Ik zou mijn netwerk en eigen ogen gebruiken om spelers te halen die het geraamte dat Schmidt heeft neergezet, sterker maken. Dan heb je niet per se vijf of zes spelers nodig.”