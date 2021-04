AS noemt vier gegadigden én vraagprijs van Ajax voor Nicolás Tagliafico

Zaterdag, 24 april 2021 om 07:11 • Chris Meijer • Laatste update: 07:46

Naast Leeds United is ook Internazionale in de markt voor Nicolás Tagliafico, zo weet AS te melden. De Spaanse sportkrant rekent deze twee clubs naast Atlético Madrid en Manchester City, die al langer geïnteresseerd zouden zijn, tot de belangstellenden voor de 28-jarige vleugelverdediger van Ajax. AS schrijft dat de Amsterdammers een bedrag van om en nabij de vijftien miljoen euro wensen over te houden aan Tagliafico.

Tagliafico verlengde in december zijn tot medio 2022 lopende contract bij Ajax met één jaar en destijds kwamen er al berichten vanuit Italië dat er een afspraak was gemaakt over een flinke korting op de toen gehanteerde vraagprijs van 25 miljoen euro. “Ik kan niet op specifieke bedragen ingaan, maar aan een dergelijk verzoek zal Ajax niet voldoen “, zo reageerde zijn zaakwaarnemer Ricardo Schlieper destijds. AS weet echter dat Ajax nu een relatief zachte vraagprijs hanteert, wat onderdeel uitmaakt van de afspraken die gemaakt zijn met de entourage van Tagliafico.

De belangstelling voor Tagliafico komt nu langzaam maar zeker los. Valentijn Driessen zei onlangs in het programma Veronica Inside al dat Leeds United in de markt was voor de Argentijnse vleugelverdediger. Manchester City was volgens AS afgelopen zomer al geïnteresseerd, maar zag door het aanblijven van Oleksandr Zinchenko geen ruimte om Tagliafico binnen te halen. Hetzelfde geldt min of meer voor Atlético Madrid, dat de Ajacied op de korrel had voor Renan Lodi werd binnengehaald. De koploper van LaLiga zou nu echter komende zomer weer een nieuwe linksback willen halen.

Vanuit Italië zou er meer belangstelling zijn, ook omdat Tagliafico een Italiaans paspoort heeft en daardoor een interessant doelwit is voor de Serie A-clubs. Inter is voorlopig de enige concreet genoemde gegadigde. Tagliafico heeft de afspraak met directeur voetbalzaken Marc Overmars dat Ajax in principe meewerkt aan een transfer naar een topcompetitie. In september maakte De Telegraaf bekend dat Tagliafico vorige zomer een transfer naar Bayer Leverkusen van de hand heeft gewezen. De Zuid-Amerikaan speelt sinds januari 2018 voor Ajax en kwam tot nu toe in 135 officiële wedstrijden in actie voor de Amsterdammers.

Als het zover komt, heeft Ajax al een opvolger op het oog. Johan Derksen zei vrijdagavond in Veronica Inside dat de Amsterdammers samen met PSV achter Patrick van Aanholt aan zitten. De dertigjarige linksback is bij Crystal Palace in het bezit van een aflopend contract. "Je hebt kans dat hij verkocht wordt naar Spanje, Italië of misschien Leeds”, zei Derksen over Tagliafico. “Daar zit die rare coach (Marcelo Bielsa, red.) die altijd op zijn hurken zit, die zal hem wel kennen."

“Het zou heel goed zijn voor Ajax, ze willen Tagliafico al langer verkopen. Hij is een van de spelers die nog geld kan opbrengen. Maar hij is oud, weinig restwaarde en de belangstelling valt tegen. Leeds heeft zich nu wel gemeld, dat zou een goede deal kunnen worden. Het heeft mij altijd verbaasd dat er hele hoge bedragen werden genoemd. De miljoenen liggen niet meer voor het opleggen in de huidige situatie”, zegt Ajax-watcher Mike Verweij in de voetbalpodcast van De Telegraaf over Tagliafico. Hij benadrukt dat de vleugelverdediger Bayer Leverkusen afwees omdat hij bij Ajax meer verdient en sluit niet uit dat Overmars ‘een konijn uit de hoge hoed tovert’ om hem langer aan de Amsterdammers te binden.