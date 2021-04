Siemen Mulder heeft één poging over om in betaald voetbal actief te blijven

Siemen Mulder is voor de tweede keer gezakt voor de conditietest, zo weet De Telegraaf te melden. De 37-jarige leidsman moet nu slagen voor zijn derde conditietest, omdat er anders ‘definitief een streep gaat door zijn naam voor het betaald voetbal’. Het ziet er naar uit dat Serdar Gözübüyük en Erwin Blank hun tweede conditietest wél gehaald hebben.

De Telegraaf schreef begin deze maand dat Mulder, Gözübüyük, Blank en assistenten Joey Waleveld, Maarten Ketting, Charl Schaap en Frank Janssen hun conditietest niet hadden gehaald. De scheidsrechtersaanstellingen moesten daardoor begin april op zijn kop, al kampte Gözübüyük op dat moment met knieklachten en gebruikte hij de test als onderdeel van zijn revalidatie. De Telegraaf voert nu vergelijkbare redenen aan waarom Mulder voor de tweede keer gezakt is.

Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond maakt zich om die reden geen zorgen. Mulder raakte tijdens de test geblesseerd en is daardoor gezakt. De leidsman krijgt nu van de KNVB alle tijd om te herstellen en zich voor te bereiden op de derde test, die zijn toekomst in het profvoetbal moet veiligstellen. Mulder floot zijn voorlopig laatste wedstrijd op 21 maart, toen hij de leiding had over het duel tussen Heracles Almelo en Sparta Rotterdam (1-1). Hij is sinds 2012 actief in het profvoetbal, debuteerde in 2014 in de Eredivisie en had voorlopig de leiding over ruim tweehonderd wedstrijden in de Ere- en Keuken Kampioen Divisie.